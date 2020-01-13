«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильм «Холоп», который стартовал в кинотеатрах 26 декабря, собрал в российском прокате более 2,31 млрд рублей, обогнав другую отечественную ленту «Т- 34», собравшую за 2019 год 2,27 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.
Главные роли в фильме «Холоп» сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова.
Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), вместе они придумывают проект по воссозданию в заброшенной деревне атмосферы России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, приходя в себя в той самой деревне.
Что касается ленты режиссера Алексея Сидорова «Т-34» о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны, то она вышла в прокат 1 января 2019 года. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.