«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России

Милош Бикович и Александра Бортич в фильме «Холоп»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильм «Холоп», который стартовал в кинотеатрах 26 декабря, собрал в российском прокате более 2,31 млрд рублей, обогнав другую отечественную ленту «Т- 34», собравшую за 2019 год 2,27 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Новость Киноитоги 2019 года

Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому «мажору», который забыл о стыде и чувстве меры.

Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), вместе они придумывают проект по воссозданию в заброшенной деревне атмосферы России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, приходя в себя в той самой деревне.