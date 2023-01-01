Смотрите онлайн: 8 фильмов-новинок, которые нельзя пропустить

«На ощупь»

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Кадр из фильма «На ощупь»

Захватывающая survival-драма, превращающаяся то в динамичный триллер, то в медитативную историю с умиротворяющими пейзажами, — возможность понаблюдать за Дмитрием Нагиевым в необычной для артиста роли. Его герой — адвокат по имени Виктор, решивший сбежать от навалившихся проблем и поселиться в заброшенном лесном домике. Но удаленка идет не по плану: покой его отшельнической жизни нарушает разгуливающий поблизости медведь. Мужчина выходит на охоту, не подозревая, что тут-то и начнутся настоящие трудности. Прямо перед решающим выстрелом в ружье взрывается самодельный патрон, и Виктор лишается зрения. Горе-охотнику придется приложить немало усилий, чтобы в одиночку выжить в диких условиях, а главное — прийти в согласие с самим собой.

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«Я на перемотке»

Знакомо ли вам чувство, когда за бешеным ритмом работы и жизни стремительно и незаметно уходит… сама жизнь? Максиму так хочется успевать все, везде и сразу, что он не замечает по-настоящему важных вещей. Но одна таксистка, случайная ссора и немного волшебства — и вот Макс видит свою жизнь в другом свете. А точнее — темпе. Еще секунду назад он отмечал годовщину знакомства с возлюбленной, а теперь вдруг стоит у алтаря, чтобы еще через минуту оказаться отцом. Искрящаяся улыбка Ирина Пеговой, ироничная мудрость от Татьяны Догилевой и Андрей Бурковский с пультом по жизни — в трогательной комедии, которая напомнит о том, как важно жить настоящим и не забывать быть счастливым.

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«Слон»

Кадр из фильма «Слон»

Машина, десять миллионов рублей в сумке и долгая дорога, в которой водитель проживает полный спектр эмоций. Сергей любой ценой должен успеть из Воронежа в Москву, где его маленький сын дожидается пересадки сердца. Но по пути проблем становится только больше и больше. Напряженная герметичная драма, соревнующаяся с «Локом» в количестве разнообразных ракурсов и выражений одного и того же лица, стала для Павла Прилучного не просто бенефисом, но и серьезным актерским вызовом. Впрочем, справился он с ним достойно.

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«Ламборгини: Человек-легенда»

Он был самым обычным сыном фермера, который вернулся с войны и решил создать собственную модель трактора. Так Ферруччо Ламборгини заработал свои первые миллионы, но это было лишь началом. Амбициозному инженеру и предпринимателю предстояло преодолеть сомнения и косность окружающих, чтобы сделать лучший автомобиль в истории. Рассказ о самом дерзком стартапе в мире суперкаров – по-хорошему старомодный байопик о взлете и падении гениального конструктора, погружающий в тщательно воссозданную Италию середины прошлого века и завораживающий своим великолепным кинематографическим изображением.

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«Я буду жить»

Кадр из фильма «Я буду жить»

Преподавательница английского языка по имени Алла тащит на своих плечах всех вокруг — и учеников-лентяев, и взрослых детей-дармоедов, и даже бывших мужей. Ее забота воспринимается как должное и не встречает благодарности — что поделать, ведь это родные и самые близкие люди! Но после того, как женщина едва не умирает за обедом, подавившись картошкой, а «самые близкие» этого даже не замечают, героиня решает, что с нее хватит. Выдумав себе неизлечимую болезнь в качестве шоковой терапии для семьи, Алла начинает жить так, как хочется ей.

Трагикомедия от платформы Kion о кризисе среднего возраста и поисках себя — не только легкое кино, полное забавных ситуаций и черного юмора, но еще и повод задуматься о том, с какой колоссальной нагрузкой вынуждены справляться многие женщины, даже если с виду у них все получается само собой.

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«Треугольник печали»

Роскошная яхта, собравшая представителей высшего света и модной индустрии, терпит крушение в Адриатическом море. У гламурных моделей и богачей из списка Forbes остается одна надежда на выживание — оказавшаяся среди них уборщица, которая умеет ловить рыбу. Издевательства над буржуазией, Вуди Харрельсон в роли коммуниста и фонтанирующие унитазы — швед Рубен Эстлунд знает, чем угодить Каннскому кинофестивалю: сатирическая комедия стала вторым подряд фильмом режиссера, взявшим «Золотую пальмовую ветвь». Фарс и абсурд дополняются впечатляющей операторской работой, неожиданным саундтреком и интересными молодыми артистами — звездой «Малефисенты» и «Кингсмена» Харрисом Дикинсоном и Чарлби Дин, внезапно и трагически ушедшей из жизни спустя несколько месяцев после премьеры.

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«Приключения Тедди»

Кадр из фильма «Приключения Тедди»

Перед Рождеством в маленьком норвежском городке царят умиротворение и благодать. Все украшают дома, гуляют по праздничным улицам и заглядывают на рождественскую ярмарку. Именно здесь Марианна замечает плюшевого медвежонка. Да не простого, а живого! Но, к большому огорчению девочки, медвежонок попадает в другой дом. Так начинаются «Приключения Тедди» — снежная сказка для всей семьи, которая укутывает уютом скандинавского хюгге и переносит в теплые детские воспоминания о трепетном ожидании волшебства.

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«Честный развод 2»

Во второй части авантюрной романтической комедии Гена покоряет мир стендапа, а Милана довольствуется ролью его агента. Вот только девушка не уверена, что это мечта всей ее жизни: глядя на мужа, героиня вспоминает, что сама грезила о карьере певицы. Из-за капризов Гены, почувствовавшего себя очень важной звездой, отношения супругов трещат по швам. Чтобы спасти брак, Гене приходится сорвать патчи с глаз и придумать хитрый план, как сделать жену счастливой. Александр Робак в своем естественном амплуа сурового мужика с добрым сердцем, прекрасная Агата Муцениеце с душевной улыбкой, жизнеутверждающая история с зимним антуражем, ноткой грустинки и милым юмором — чем не рецепт идеального новогоднего ромкома?

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