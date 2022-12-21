Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром

Мэтт Дэймон | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон посоветовал актеру Мэтту Дэймону смириться с тем, что он упустил многомиллионный гонорар, который мог бы заработать за роль в первом фильме «Аватар». Его слова приводит Variety.

Во время интервью на радио BBC кинематографист заявил, что Дэймон винит себя за решение не сниматься в «Аватаре». «Он [Дэймон] корит себя за это. Что я могу сказать... Мэтт, ты вроде как одна из самых больших кинозвезд в мире, смирись с этим», — высказался режиссер.

В 2021 году Дэймон рассказал, что Кэмерон предложил ему главную роль в «Аватаре» 2009 года и пообещал ему 10 процентов от кассовых сборов. В итоге картина, в которой снялся Сэм Уортингтон, собрала более двух миллиардов долларов по всему миру, став самым кассовым фильмом всех времен. Роль могла бы принести Дэймону более 250 миллионов долларов. «Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от больших денег», — говорил Мэтт об упущенном гонораре.

Уточняется, что в тот момент Дэймон работал над третьим фильмом про Борна, из-за чего ему пришлось отказаться от роли.