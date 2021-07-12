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12 июля 2021, новость

Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино

Актер вспомнил, как ему предложили роль «в маленьком фильме под названием "Аватар"»
Мэтт Дэймон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

Во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале актер рассказал:

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Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах
Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы.
Мэтт Дэймон

Напомним, главную роль в фильме «Аватар», вышедшем в 2009 году, исполнил Сэм Уортингтон. Картина стала сенсацией мирового кинематографа. Фильм был снят в 3D-формате, и из-за его огромной популярности многие кинотеатры именно под ее показ впервые оборудовали залы для трехмерного просмотра. В общей сложности, с учетом повторых показов, кассовые сборы «Аватара» составили 2 798 579 794 доллара.

На 74-м международном кинофестивале, стартовавшем в Канне 6 июля, Мэтт Дэймон представил картину «Тихий омут», где исполнил одну из главных ролей. Сразу после показа фильма первые зрители устроили пятиминутные овации, растрогавшие Дэймона до слез. 

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