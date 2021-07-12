Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино

Мэтт Дэймон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

Во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале актер рассказал:

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Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы. Мэтт Дэймон

Напомним, главную роль в фильме «Аватар», вышедшем в 2009 году, исполнил Сэм Уортингтон. Картина стала сенсацией мирового кинематографа. Фильм был снят в 3D-формате, и из-за его огромной популярности многие кинотеатры именно под ее показ впервые оборудовали залы для трехмерного просмотра. В общей сложности, с учетом повторых показов, кассовые сборы «Аватара» составили 2 798 579 794 доллара.