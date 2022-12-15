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15 декабря 2022, новость

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках

Как призналась актриса, она думала, что умерла на съемках сиквела «Аватара»
Кейт Уинслет | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Уинслет побила голливудские рекорды во время съемок фильма «Аватар: Путь воды». Ее цитирует GamesRadar.

В сиквеле «Аватара» звезда играет Ронал — воительницу на'ви из морского клана Меткайина. Режиссер картины Джеймс Кэмерон хотел сделать сцены реалистичными и аутентичными, поэтому актеры играли под водой. Во время работы над одной из сцен артистка задержала дыхание на 7 минут и 15 секунд, обогнав Тома Круза, на съемках боевика 2015 года «Миссия невыполнима: Племя изгоев» не дышавшего под водой в течение шести минут.

«У меня есть видео, на котором я всплываю, говоря: "Я мертва, я умерла?" А потом спросила: "Сколько было [времени]?" — вспоминает Уинслет.

Режиссер работал над картиной с 2009 года. В фильме история о бывшем морпехе Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи, получит продолжение.

Ранее стало известно, что «Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023» в категории «Лучший драматический фильм».

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