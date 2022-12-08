Роберт Дауни-мл. ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино

Американский актер Роберт Дауни-младший ответил на высказывания режиссера Квентина Тарантино, который ранее раскритиковал фильмы Marvel. Его слова цитирует Deadline.

Исполнитель роли Железного человека заявил, что старается не реагировать на критику. «Я думаю, что, с точки зрения творчества, воевать с самим собой — пустая трата времени. Критиковать кого-то... Раньше я реагировал на критику, которая, как мне казалось, могла повлиять на мою целостность. [На такое] я отвечаю: "Давай не будем об этом"», — сказал актер.

«Мы все — одно сообщество. Места хватит для всех, и спасибо Господу за "Топ Ган: Мэверик" и "Аватар: Путь воды". Это все, что я могу сказать», — высказался Дауни-мл.

Ранее Тарантино признался, что его не впечатляют картины от Marvel. По мнению кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов. Вместе с тем Тарантино заявил, что актеров, снимающихся в подобных картинах, нельзя назвать кинозвездами. «Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды, [а не сыгравшие их актеры]», — отметил режиссер.