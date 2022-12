Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь

Eat it вместо Beat it, Like a Surgeon взамен Like a Virgin и Another One Rides the Bus вместо… ну, вы поняли. Странный Эл Янкович — музыкальный феномен американской поп-культуры, который прославился своими юмористическими перепевками англоязычных хитов, от Майкла Джексона и Мадонны до Эминема и Леди Гаги.