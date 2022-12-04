Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь

Кадр из фильма «Энола Холмс 2»

Пока пятый сезон «Очень странных дел» находится в разработке, Милли Бобби Браун не сидит без дела и продюсирует уже вторую часть о приключениях младшей сестры Шерлока Холмса — Энолы, которую сама и играет. На этот раз юная сыщица, решившая стать независимой и самостоятельной женщиной-детективом, открывает собственное агентство и получает свой первый заказ, который приводит ее на спичечную фабрику — и, конечно, на Бейкер-стрит, 221Б.

Легкая и очаровательная «Энола Холмс 2» порадует любителей жанра young adult динамичным действием и невинными романтическими интригами, а также приятным кастом. Помимо Генри Кавилла в роли Шерлока, на подтанцовке у Милли — как всегда обаятельная Хелена Бонем Картер, злодейский Дэвид Тьюлис и миловидный Луис Патридж.

Eat it вместо Beat it, Like a Surgeon взамен Like a Virgin и Another One Rides the Bus вместо… ну, вы поняли. Странный Эл Янкович — музыкальный феномен американской поп-культуры, который прославился своими юмористическими перепевками англоязычных хитов, от Майкла Джексона и Мадонны до Эминема и Леди Гаги.

Кадр из фильма «Странный: История Эла Янковича»

Примечательно, что и сам фильм авторы сделали как пародию на многочисленные байопики последних лет вроде «Богемской рапсодии» или «Рокетмена». В результате получилась вымышленная, но дико смешная история жизни Эла Янковича, в которой знакомые лица мелькают во множестве камео, а Дэниэл Рэдклифф, в кудрях и с аккордеоном, выкручивает на максимум свою эксцентричность и комедийные способности.

Линдси возвращается домой из Афганистана с черепно-мозговой травмой и полным непониманием того, что делать со своей жизнью дальше. Устроившись чистить бассейны, она знакомится с таким же отчужденным парнем по имени Джеймс — чуть ли не единственным человеком, способным понять и разделить ее чувства.

Проникновенная инди-драма о послевоенной травме стала дебютным фильмом театрального режиссера Лилы Нойгебауер. Неспешная история о двух одиночествах, рассказанная спокойной, не кричащей интонацией, мягко погружает зрителя во внутренние переживания героев. Отдельно стоит упомянуть актерскую работу Брайана Тайри Генри («Вечные») и Дженнифер Лоуренс, которой такая естественность идет куда больше громких блокбастеров.

Выход второго фильма о жителях африканского королевства Ваканда завершает четвертую фазу киновселенной Marvel. После трагической смерти Чедвика Боузмана — и самого короля Т’Чаллы — создатели возложили всю ответственность за будущее государства на плечи женщин во главе с королевой Рамондой. В самом важном фильме Marvel герои продолжают защищать независимость своей страны от захватчиков, жаждущих завладеть ее уникальным природным ресурсом — вибраниумом.

Среди главных достоинств сиквела «Черной пантеры» — ослепительные костюмы и невероятные прически, живописный экшен на суше и под водой, безукоризненно снятые драки и качественные спецэффекты, а также харизматичная Летишиа Райт.

Кадр из мультфильма «Папин дракон»

Новый мультфильм от ирландской студии Cartoon Saloon, подарившей нам «Песнь моря» и «Легенду о волках», имеет все шансы своей простой, но трогательной историей покорить не только ребенка: перед теплотой и любовью, с которыми сделан мультфильм, вряд ли устоят и взрослые. Созданный по сказочной повести американской писательницы Рут Стайлс Ганнетт 1948 года, «Папин дракон» начинается со времен Великой депрессии, откуда рассказчица ведет повествование о своем отце. Когда Элмер был еще мальчиком, они вместе с мамой переехали в большой город, где он чувствовал себя чужим и одиноким. Узнав о том, что где-то на свете есть Дикий остров, на котором живет самый настоящий дракончик, эксплуатируемый дикими животными, Элмер решает спасти его.

Кадр из фильма «Чудо»

Ирландия, 1862 год. Английская медсестра по имени Либ Райт отправляется в крошечную деревушку, чтобы осмотреть 11-летнюю Анну О’Доннелл. По словам местных, девочка ничего не ест уже четыре месяца, при этом выглядит здоровой и полной сил. Чтобы увидеть этот феномен собственными глазами, в ирландскую глушь стекаются туристы и паломники со всего мира. Но что на самом деле стоит за этой историей?

Чилийский режиссер Себастьян Лелио превращает роман ирландской писательницы Эммы Донохью в тревожный и загадочный триллер, исследующий детские травмы и абьюз, предрассудки общества и религии. Мрачная атмосфера картины воздействует на зрителя удушающе — как наглухо застегнутое платье героини Флоренс Пью, словно перекочевавшее к ней из столь же душного мира «Леди Макбет».

В 2019 году мир всколыхнул громкий скандал с участием влиятельнейшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и изнасилованиях десятки женщин. Его преступления были преданы огласке благодаря работе журналисток New York Times Меган Туи и Джоди Кантор, убедивших жертв сексуального насилия публично рассказать свою историю.

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Спустя всего пять лет после событий, когда отголоски движения #MeToo все еще дают плоды, режиссер Мария Шрадер в подробностях реконструирует работу Туи и Кантор, блестяще сыгранных Кэри Маллиган и Зои Казан. Несмотря на то, что итог этой истории всем хорошо известен, тщательно продуманный сценарий журналистского триллера держит в напряжении до самого конца, заставляя вспомнить о таких образцах жанра, как «В центре внимания» или «Вся президентская рать».

Кадр из фильма «Меню»

Молодая пара в числе других приглашенных гостей прибывает на остров, чтобы отведать изысканные блюда от шеф-повара Словика. Однако в меню оказываются куда более интригующие позиции, чем суп дня, а томный вечер превращается в безумные игры на выживание. Сатира на общество потребления, одержимого теми, кто производит искусство, будь то высокая кухня, кинематограф, театр или музыка, безупречно разыграна жутковатым Рэйфом Файнсом, магнетической Аней Тейлор-Джой и уморительным Николасом Холтом. Благодаря неожиданным твистам вкупе с эстетикой кадра, картина Марка Майлода, режиссера хитовых «Наследников» и «Любовников», имеет все шансы насытить даже самых искушенных киногурманов.

На протяжении почти двух столетий Джейкоб Марли вместе с Духами Рождества выбирают себе нового клиента — человека, чья душа нуждается в спасении. В этом году их выбор падает на эгоцентричного мизантропа Клинта Бриггса — само олицетворение цинизма и павших ценностей современного мира. Его перевоспитание, уверен Дух Настоящего Рождества, положит начало глобальному изменению человечества в лучшую сторону.

Комедийный мюзикл от авторов «Мы — Миллеры» и «Машина времени в джакузи» — это адаптация классической святочной повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», в которую, кажется, уже сложно привнести что-то новое. Но задорные песни и пляски, не обремененный тонкостью юмор и не растерявший вайб Дэдпула Райан Рейнольдс (впрочем, умеривший свой сарказм до рейтинга 12+) — вполне неплохой вариант, чтобы хоть немного разрядить напряженные будни в преддверии Нового года.

Кадр из фильма «Зачарованная 2»

Долгожданное продолжение диснеевского мюзикла о сказочной принцессе Жизель, провалившейся в реальный мир, в оригинале иронично называется «Разочарованная». Ведь спустя десять лет после «и жили они долго и счастливо» героиня задается вопросом — а действительно ли счастливо? Выясняется, что казавшаяся идеальной семейная жизнь с Робертом и их новорожденной дочерью Софи не так уж идеальна, а отношения с падчерицей портятся по мановению волшебной палочки. Но заветное желание Жизель превратить жизнь в сказку оборачивается куда более неприятными последствиями.

Волшебство, радующие глаз наряды и декорации, а также звонкий голос Идины Мензел, который узнает каждый маленький поклонник «Холодного сердца», — и пусть ваш (внутренний) ребенок ликует!

Не по годам взрослая девочка Немо живет со своим неуклюжим дядей и очень грустит по отцу, бесследно пропавшему где-то в море. Однажды она находит секретную карту Страны снов, которая сводит ее с грубоватым, но в общем милым преступником Флипом. Вместе с ним девочка пускается в невероятное путешествие по прекрасным снам и ужасным кошмарам в надежде найти своего отца.

Кадр из фильма «Страна снов»

В уютном семейном фэнтези есть все, чтобы увлечь изголодавшихся по сказкам зрителей: полеты на гигантских утках, плавающие по волнам кровати, прыжки в снежные пропасти и северное сияние. Ну а главным аттракционом здесь выступает, конечно, рогато-зубастый Джейсон Момоа, ради которого сразу хочется закатить пижамную вечеринку.

Клэйды — знаменитая семья путешественников-исследователей. Когда-то давно Джагер Клэйд бросил жену и сына, чтобы отыскать новый мир, скрывающийся за горами. Спустя годы семья под предводительством Клэйда-младшего, уже воспитывающего собственного сына-подростка, отправляется к самому центру Земли, где их ждет очень неожиданная встреча.

Мультфильм от режиссера «Города героев» и «Моаны» может похвастаться красочным миром и насыщенной драматургией, в которой находится место и семейному конфликту, и динамичным приключениям, и душещипательным откровениям. Увы, все это не помогло картине собрать достаточную кассу на старте, и «Странный мир» уже называют самым провальным мультфильмом «Диснея».

Кадр из фильма «Фабельманы»

С ранних лет Сэмми Фабельман не выпускал из рук свою пленочную камеру и мечтал стать режиссером. Когда в отношениях его родителей происходит разлад, мальчик находит убежище в целительном мире кино. Ода кинематографу от Стивена Спилберга — самый личный фильм режиссера, основанный на событиях из его собственного детства. Тепло воспоминаний воссоздано в трогательных деталях — кино из проектора на детской ладошке, домашние киносеансы с мамой, украшенная к Рождеству Аризона послевоенных лет и вечера в кругу семьи. В очередной раз демонстрируя свое непревзойденное мастерство рассказывать истории, Спилберг заражает магией настоящего кино — того, что способно дарить надежду.