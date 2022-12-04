Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь

Пока пятый сезон «Очень странных дел» находится в разработке, Милли Бобби Браун не сидит без дела и продюсирует уже вторую часть о приключениях младшей сестры Шерлока Холмса — Энолы, которую сама и играет. На этот раз юная сыщица, решившая стать независимой и самостоятельной женщиной-детективом, открывает собственное агентство и получает свой первый заказ, который приводит ее на спичечную фабрику — и, конечно, на Бейкер-стрит, 221Б.
Легкая и очаровательная «Энола Холмс 2» порадует любителей жанра young adult динамичным действием и невинными романтическими интригами, а также приятным кастом. Помимо Генри Кавилла в роли Шерлока, на подтанцовке у Милли — как всегда обаятельная Хелена Бонем Картер, злодейский Дэвид Тьюлис и миловидный Луис Патридж.
Eat it вместо Beat it, Like a Surgeon взамен Like a Virgin и Another One Rides the Bus вместо… ну, вы поняли. Странный Эл Янкович — музыкальный феномен американской поп-культуры, который прославился своими юмористическими перепевками англоязычных хитов, от Майкла Джексона и Мадонны до Эминема и Леди Гаги.
Примечательно, что и сам фильм авторы сделали как пародию на многочисленные байопики последних лет вроде «Богемской рапсодии» или «Рокетмена». В результате получилась вымышленная, но дико смешная история жизни Эла Янковича, в которой знакомые лица мелькают во множестве камео, а Дэниэл Рэдклифф, в кудрях и с аккордеоном, выкручивает на максимум свою эксцентричность и комедийные способности.
Линдси возвращается домой из Афганистана с черепно-мозговой травмой и полным непониманием того, что делать со своей жизнью дальше. Устроившись чистить бассейны, она знакомится с таким же отчужденным парнем по имени Джеймс — чуть ли не единственным человеком, способным понять и разделить ее чувства.
Проникновенная инди-драма о послевоенной травме стала дебютным фильмом театрального режиссера Лилы Нойгебауер. Неспешная история о двух одиночествах, рассказанная спокойной, не кричащей интонацией, мягко погружает зрителя во внутренние переживания героев. Отдельно стоит упомянуть актерскую работу Брайана Тайри Генри («Вечные») и Дженнифер Лоуренс, которой такая естественность идет куда больше громких блокбастеров.
Выход второго фильма о жителях африканского королевства Ваканда завершает четвертую фазу киновселенной Marvel. После трагической смерти Чедвика Боузмана — и самого короля Т’Чаллы — создатели возложили всю ответственность за будущее государства на плечи женщин во главе с королевой Рамондой. В самом важном фильме Marvel герои продолжают защищать независимость своей страны от захватчиков, жаждущих завладеть ее уникальным природным ресурсом — вибраниумом.
Среди главных достоинств сиквела «Черной пантеры» — ослепительные костюмы и невероятные прически, живописный экшен на суше и под водой, безукоризненно снятые драки и качественные спецэффекты, а также харизматичная Летишиа Райт.
Новый мультфильм от ирландской студии Cartoon Saloon, подарившей нам «Песнь моря» и «Легенду о волках», имеет все шансы своей простой, но трогательной историей покорить не только ребенка: перед теплотой и любовью, с которыми сделан мультфильм, вряд ли устоят и взрослые. Созданный по сказочной повести американской писательницы Рут Стайлс Ганнетт 1948 года, «Папин дракон» начинается со времен Великой депрессии, откуда рассказчица ведет повествование о своем отце. Когда Элмер был еще мальчиком, они вместе с мамой переехали в большой город, где он чувствовал себя чужим и одиноким. Узнав о том, что где-то на свете есть Дикий остров, на котором живет самый настоящий дракончик, эксплуатируемый дикими животными, Элмер решает спасти его.
«Чудо»
Ирландия, 1862 год. Английская медсестра по имени Либ Райт отправляется в крошечную деревушку, чтобы осмотреть 11-летнюю Анну О’Доннелл. По словам местных, девочка ничего не ест уже четыре месяца, при этом выглядит здоровой и полной сил. Чтобы увидеть этот феномен собственными глазами, в ирландскую глушь стекаются туристы и паломники со всего мира. Но что на самом деле стоит за этой историей?
Чилийский режиссер Себастьян Лелио превращает роман ирландской писательницы Эммы Донохью в тревожный и загадочный триллер, исследующий детские травмы и абьюз, предрассудки общества и религии. Мрачная атмосфера картины воздействует на зрителя удушающе — как наглухо застегнутое платье героини Флоренс Пью, словно перекочевавшее к ней из столь же душного мира «Леди Макбет».
В 2019 году мир всколыхнул громкий скандал с участием влиятельнейшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и изнасилованиях десятки женщин. Его преступления были преданы огласке благодаря работе журналисток New York Times Меган Туи и Джоди Кантор, убедивших жертв сексуального насилия публично рассказать свою историю.
Спустя всего пять лет после событий, когда отголоски движения #MeToo все еще дают плоды, режиссер Мария Шрадер в подробностях реконструирует работу Туи и Кантор, блестяще сыгранных Кэри Маллиган и Зои Казан. Несмотря на то, что итог этой истории всем хорошо известен, тщательно продуманный сценарий журналистского триллера держит в напряжении до самого конца, заставляя вспомнить о таких образцах жанра, как «В центре внимания» или «Вся президентская рать».
«Меню»
Молодая пара в числе других приглашенных гостей прибывает на остров, чтобы отведать изысканные блюда от шеф-повара Словика. Однако в меню оказываются куда более интригующие позиции, чем суп дня, а томный вечер превращается в безумные игры на выживание. Сатира на общество потребления, одержимого теми, кто производит искусство, будь то высокая кухня, кинематограф, театр или музыка, безупречно разыграна жутковатым Рэйфом Файнсом, магнетической Аней Тейлор-Джой и уморительным Николасом Холтом. Благодаря неожиданным твистам вкупе с эстетикой кадра, картина Марка Майлода, режиссера хитовых «Наследников» и «Любовников», имеет все шансы насытить даже самых искушенных киногурманов.
На протяжении почти двух столетий Джейкоб Марли вместе с Духами Рождества выбирают себе нового клиента — человека, чья душа нуждается в спасении. В этом году их выбор падает на эгоцентричного мизантропа Клинта Бриггса — само олицетворение цинизма и павших ценностей современного мира. Его перевоспитание, уверен Дух Настоящего Рождества, положит начало глобальному изменению человечества в лучшую сторону.
Комедийный мюзикл от авторов «Мы — Миллеры» и «Машина времени в джакузи» — это адаптация классической святочной повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», в которую, кажется, уже сложно привнести что-то новое. Но задорные песни и пляски, не обремененный тонкостью юмор и не растерявший вайб Дэдпула Райан Рейнольдс (впрочем, умеривший свой сарказм до рейтинга 12+) — вполне неплохой вариант, чтобы хоть немного разрядить напряженные будни в преддверии Нового года.
Долгожданное продолжение диснеевского мюзикла о сказочной принцессе Жизель, провалившейся в реальный мир, в оригинале иронично называется «Разочарованная». Ведь спустя десять лет после «и жили они долго и счастливо» героиня задается вопросом — а действительно ли счастливо? Выясняется, что казавшаяся идеальной семейная жизнь с Робертом и их новорожденной дочерью Софи не так уж идеальна, а отношения с падчерицей портятся по мановению волшебной палочки. Но заветное желание Жизель превратить жизнь в сказку оборачивается куда более неприятными последствиями.
Волшебство, радующие глаз наряды и декорации, а также звонкий голос Идины Мензел, который узнает каждый маленький поклонник «Холодного сердца», — и пусть ваш (внутренний) ребенок ликует!
Не по годам взрослая девочка Немо живет со своим неуклюжим дядей и очень грустит по отцу, бесследно пропавшему где-то в море. Однажды она находит секретную карту Страны снов, которая сводит ее с грубоватым, но в общем милым преступником Флипом. Вместе с ним девочка пускается в невероятное путешествие по прекрасным снам и ужасным кошмарам в надежде найти своего отца.
В уютном семейном фэнтези есть все, чтобы увлечь изголодавшихся по сказкам зрителей: полеты на гигантских утках, плавающие по волнам кровати, прыжки в снежные пропасти и северное сияние. Ну а главным аттракционом здесь выступает, конечно, рогато-зубастый Джейсон Момоа, ради которого сразу хочется закатить пижамную вечеринку.
Клэйды — знаменитая семья путешественников-исследователей. Когда-то давно Джагер Клэйд бросил жену и сына, чтобы отыскать новый мир, скрывающийся за горами. Спустя годы семья под предводительством Клэйда-младшего, уже воспитывающего собственного сына-подростка, отправляется к самому центру Земли, где их ждет очень неожиданная встреча.
Мультфильм от режиссера «Города героев» и «Моаны» может похвастаться красочным миром и насыщенной драматургией, в которой находится место и семейному конфликту, и динамичным приключениям, и душещипательным откровениям. Увы, все это не помогло картине собрать достаточную кассу на старте, и «Странный мир» уже называют самым провальным мультфильмом «Диснея».
С ранних лет Сэмми Фабельман не выпускал из рук свою пленочную камеру и мечтал стать режиссером. Когда в отношениях его родителей происходит разлад, мальчик находит убежище в целительном мире кино. Ода кинематографу от Стивена Спилберга — самый личный фильм режиссера, основанный на событиях из его собственного детства. Тепло воспоминаний воссоздано в трогательных деталях — кино из проектора на детской ладошке, домашние киносеансы с мамой, украшенная к Рождеству Аризона послевоенных лет и вечера в кругу семьи. В очередной раз демонстрируя свое непревзойденное мастерство рассказывать истории, Спилберг заражает магией настоящего кино — того, что способно дарить надежду.