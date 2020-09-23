История о юной девушке по имени Энола Холмс — младшей сестре легендарного британского сыщика Шерлока Холмса, которая решила пойти по его стопам и самостоятельно расследовать таинственное исчезновение своей матери.
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