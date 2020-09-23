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Энола Холмс

Enola Holmes

2020драмадетективкриминал
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Сюжет фильма:

История о юной девушке по имени Энола Холмс — младшей сестре легендарного британского сыщика Шерлока Холмса, которая решила пойти по его стопам и самостоятельно расследовать таинственное исчезновение своей матери. 

Режиссер
Гарри Брэдбир
В ролях
Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонем Картер, Фиона Шоу, Адиль Ахтар, Сьюзен Вокома, Фрэнсис де ла Тур, Луис Патридж
Страна
США
Премьера
23 сентября (Мир)
23 сентября (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры3
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