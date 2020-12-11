Создатели «Черной Пантеры» отказались заменять умершего актера

Создатели «Черной Пантеры» не будут искать для сиквела истории нового актера на роль Т'Чаллы, сообщает Deadline со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги. Ранее героя играл Чедвик Боузман, он скончался в 2020 году. В продолжении картины авторы сосредоточатся на других персонажах из первого фильма.