Создатели «Черной Пантеры» отказались заменять умершего актера

Создатели «Черной Пантеры» не будут искать для сиквела истории нового актера на роль Т'Чаллы, сообщает Deadline со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги. Ранее героя играл Чедвик Боузман, он скончался в 2020 году. В продолжении картины авторы сосредоточатся на других персонажах из первого фильма.
Глава студии Marvel заявил, что таким образом коллеги почтят память актера. Файги назвал смерть Боузмана сокрушительной потерей:
Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актером и вдохновляющим человеком, который повлиял на профессиональные и личные жизни каждого из нас. Его воплощение Т'Чаллы, Черной Пантеры, является культовым.
Продолжение «Черной Пантеры» напишет и снимет Райан Куглер. Фильм должен выйти в 2022 году. Ранее стало известно, что в новой ленте не будет цифровой копии Боузмана. Первая часть истории о вымышленном королевстве Ваканда увидела свет в 2018-м. Режиссером картины также выступал Райан Куглер. В ленте, помимо Боузмана, сыграли Майкл Б. Джордан, Энди Серкис, Лупита Нионго, Дэниэл Калуя, Летишиа Райт и другие.
Чедвик Боузман умер в августе 2020 года после продолжительной борьбы с раком. Актеру было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.