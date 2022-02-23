Нельзя пропустить: 8 интригующих сериалов-новинок до конца зимы

«Технарь», с 16 февраля

Технарь 2022 / Россия 16+ триллер детектив Моя оценка Хочу посмотреть

Игорь Одинцов (Владимир Жеребцов) — техдиректор крупной фирмы, блестящий специалист по кибербезопасности. Ему чуть за тридцать, и успех идет с ним рука об руку: перспективная работа, большой загородный дом, жена, которой он красиво добивался, любимый сын. Но безопасность его семьи не спасает даже тонко настроенная система защиты: в дом аккуратно вламывается хладнокровный мужчина с пистолетом (Виктор Добронравов) и берет жену и сынишку в заложники, а его приспешники в преступных целях заставляют Игоря вскрывать сложные устройства.

Новый триллер от режиссера сериала «Хрустальный» Душана Глигорова передает ироничный привет франшизе «Миссия: невыполнима», а современные события разбавляют флешбэки, посвященные далеко не лучезарным отношениям Игоря и его жены.

«Идентификация», с 17 февраля

7.4 Идентификация 2022 / Россия 18+ драма триллер детектив Моя оценка Хочу посмотреть

В фактурном детективном триллере Елена Тронина из Happy End играет сироту со странной татуировкой и сомнительной биографией. Валерия торгует кое-как сшитыми куртками на московском вещевом рынке. Ее начальник Бакир, энергичный старший сын традиционной киргизской семьи, обращается с ней во всех смыслах по-хозяйски. А его младший брат Аман пылко влюблен и зовет Леру замуж. На свадьбе Бакира находят распластанным в луже крови. Подозрение в убийстве падает на белоснежную невесту, которая лихорадочно прячет в сумочке окровавленные осколки. Однако вымотанный следователь пенсионного возраста не считает, что ответ лежит на поверхности.

Сюжетные линии такие насыщенные, что на основе каждой можно снять свое кино: про замкнутый мир киргизской диаспоры, адвоката с ДЦП (Роман Васильев — будущий Вронский из «Анны К»), следователя-морфиниста, сироту, которая только притворяется таковой. Но в сериале все они сплетаются в плотное интригующее повествование с густым саспенсом. Даже удивительно, что в биографии режиссера Владлены Санду это пока первый и единственный сериал.

«Разделение», с 19 февраля

Разделение 2022 / США 16+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Фантастический сериал, режиссером и продюсером которого выступил Бен Стиллер. Что важно — сериал не комедийный. Скорее, это сатирический триллер, который во многом наследует «Черному зеркалу», но имеет свой собственный почерк. По сюжету, сотрудникам крупной корпорации подправили функцию памяти. Дома они не помнят, чем занимались в офисе, а на работе не представляют, есть ли у них семья и где они живут. Марк (Адам Скотт) один из тех, кто принял участие в этом эксперименте и живет с чипом в голове. Его история — что-то среднее между «Вечным сиянием чистого разума» и «Шоу Трумана» на офисный, корпоративный лад. Который, впрочем, иногда обращается адом.

Шоураннер Дэн Эриксон признавался, что сам мечтал, чтобы офисное время провернулось, как в мясорубке. «Разделение», пожалуй, самый сильный сериал конца февраля. Помимо остроумной идеи и почти сюрреалистичного воплощения, у него отличный актерский состав: Патриция Аркетт, Бриттни Лоуэр, Джон Туртурро и даже Кристофер Уокен.

«Извне», с 22 февраля

Извне 2022 / США 18+ фантастика ужасы триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Любопытный фантастический хоррор, действие которого происходит в небольшом скромном городке, населенном милейшими жителями. Только вот выбраться из него невозможно, а по ночам в двери и окна ломятся кровожадные монстры. В это жуткое место попадает семья Мэтьюс, которые быстро выясняют его странную особенность: сколько ни ехать по указателям в сторону шоссе, все равно вернешься обратно. Днем героям придется жить более или менее нормально, а с приходом ночи закрываться на все засовы. Сериал с нарастающим напряжением сняли создатели «Остаться в живых».

«Агеев», с 23 февраля

Закрученный детектив с Андреем Смоляковым в близком актеру амплуа смурного и переутомленного следователя с хваткой бультерьера.

Агеев 2022 / Россия 16+ драма детектив Моя оценка Хочу посмотреть

Талантливый оперативник Антон Агеев (Смоляков) хоть и ставит рекорды по раскрываемости дел, но считается проблемным: несговорчивый, упрямый, выпивает. Общий язык в отделе он нашел только с напарницей Кирой (Александра Урсуляк). Однажды в машине, имеющей отношение к убийству, он обнаруживает отпечатки пальцев Киры и делает вывод, что она в этом деле замешана. Агеев решает любым способом докопаться до правды, хоть и понимает, что Кире теперь доверять никак нельзя.

В роли лояльного шефа главного героя — Николай Фоменко. Поставил «Агеева» Андрей Либенсон, следующий проект которого, по иронии, называется «Аксентьев».

«The Телки», с 24 февраля

Несколько запоздалая экранизация бестселлера Сергея Минаева про представителей московского гламура. Андрей Миркин (Милош Бикович) — директор успешного рекламного агентства, прожженный циник и лживый манипулятор. Ради денег и удовольствий он идет по головам и не брезгует использовать женщин ради собственной выгоды. В скором времени его жизнь превратится в кошмар, и не без участия женщин, которыми он крутил, как хотел.

«Викинги: Вальхалла», с 25 февраля

Спин-офф «Викингов» про суровых и мужественных скандинавов. После событий оригинального шоу прошло сто лет, эпоха викингов клонится к закату. И в центре сюжета будут уже другие герои, их походы, их войны, их страсти. Среди персонажей – такие реальные исторические личности, как Лейф Эрикссон, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд Суровый и нормандский король Вильгельм Завоеватель.

«На низком старте: Битва за Uber», с 27 февраля

Первый сезон новой антологии, которая будет рассказывать про самые увлекательные мировые стартапы, посвящен истории Трэвиса Каланика (Джозеф Гордон-Левитт), основателя крупнейшего приложения по заказу такси, богача и сноба, который вел осознанно агрессивную политику. Полное название книги Майка Айзека, лежащей в основе сериала, говорит само за себя: «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия».