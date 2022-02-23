Наверх
23 февраля 2022, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 8 интригующих сериалов-новинок до конца зимы

Елена Тронина принимает ислам, Биковичу мстят любовницы, а Адам Скотт тут помнит, тут не помнит. Делимся подробностями свежих сериальных премьер последних дней зимы.

«Технарь», с 16 февраля

Технарь
2022/Россия16+триллердетектив
Моя оценка

Игорь Одинцов (Владимир Жеребцов) — техдиректор крупной фирмы, блестящий специалист по кибербезопасности. Ему чуть за тридцать, и успех идет с ним рука об руку: перспективная работа, большой загородный дом, жена, которой он красиво добивался, любимый сын. Но безопасность его семьи не спасает даже тонко настроенная система защиты: в дом аккуратно вламывается хладнокровный мужчина с пистолетом (Виктор Добронравов) и берет жену и сынишку в заложники, а его приспешники в преступных целях заставляют Игоря вскрывать сложные устройства. 

Новый триллер от режиссера сериала «Хрустальный» Душана Глигорова передает ироничный привет франшизе «Миссия: невыполнима», а современные события разбавляют флешбэки, посвященные далеко не лучезарным отношениям Игоря и его жены.

«Идентификация», с 17 февраля

7.4
Идентификация
2022/Россия18+драматриллердетектив
Моя оценка

В фактурном детективном триллере Елена Тронина из Happy End играет сироту со странной татуировкой и сомнительной биографией. Валерия торгует кое-как сшитыми куртками на московском вещевом рынке. Ее начальник Бакир, энергичный старший сын традиционной киргизской семьи, обращается с ней во всех смыслах по-хозяйски. А его младший брат Аман пылко влюблен и зовет Леру замуж. На свадьбе Бакира находят распластанным в луже крови. Подозрение в убийстве падает на белоснежную невесту, которая лихорадочно прячет в сумочке окровавленные осколки. Однако вымотанный следователь пенсионного возраста не считает, что ответ лежит на поверхности. 

Сюжетные линии такие насыщенные, что на основе каждой можно снять свое кино: про замкнутый мир киргизской диаспоры, адвоката с ДЦП (Роман Васильев — будущий Вронский из «Анны К»), следователя-морфиниста, сироту, которая только притворяется таковой. Но в сериале все они сплетаются в плотное интригующее повествование с густым саспенсом. Даже удивительно, что в биографии режиссера Владлены Санду это пока первый и единственный сериал.

«Разделение», с 19 февраля

Разделение
2022/США16+драматриллер
Моя оценка

Фантастический сериал, режиссером и продюсером которого выступил Бен Стиллер. Что важно — сериал не комедийный. Скорее, это сатирический триллер, который во многом наследует «Черному зеркалу», но имеет свой собственный почерк. По сюжету, сотрудникам крупной корпорации подправили функцию памяти. Дома они не помнят, чем занимались в офисе, а на работе не представляют, есть ли у них семья и где они живут. Марк (Адам Скотт) один из тех, кто принял участие в этом эксперименте и живет с чипом в голове. Его история — что-то среднее между «Вечным сиянием чистого разума» и «Шоу Трумана» на офисный, корпоративный лад. Который, впрочем, иногда обращается адом. 

Шоураннер Дэн Эриксон признавался, что сам мечтал, чтобы офисное время провернулось, как в мясорубке. «Разделение», пожалуй, самый сильный сериал конца февраля. Помимо остроумной идеи и почти сюрреалистичного воплощения, у него отличный актерский состав: Патриция Аркетт, Бриттни Лоуэр, Джон Туртурро и даже Кристофер Уокен.

«Извне», с 22 февраля

Извне
2022/США18+фантастикаужасытриллер
Моя оценка

Любопытный фантастический хоррор, действие которого происходит в небольшом скромном городке, населенном милейшими жителями. Только вот выбраться из него невозможно, а по ночам в двери и окна ломятся кровожадные монстры. В это жуткое место попадает семья Мэтьюс, которые быстро выясняют его странную особенность: сколько ни ехать по указателям в сторону шоссе, все равно вернешься обратно. Днем героям придется жить более или менее нормально, а с приходом ночи закрываться на все засовы. Сериал с нарастающим напряжением сняли создатели «Остаться в живых».

«Агеев», с 23 февраля

Закрученный детектив с Андреем Смоляковым в близком актеру амплуа смурного и переутомленного следователя с хваткой бультерьера. 

Агеев
2022/Россия16+драмадетектив
Моя оценка

Талантливый оперативник Антон Агеев (Смоляков) хоть и ставит рекорды по раскрываемости дел, но считается проблемным: несговорчивый, упрямый, выпивает. Общий язык в отделе он нашел только с напарницей Кирой (Александра Урсуляк). Однажды в машине, имеющей отношение к убийству, он обнаруживает отпечатки пальцев Киры и делает вывод, что она в этом деле замешана. Агеев решает любым способом докопаться до правды, хоть и понимает, что Кире теперь доверять никак нельзя. 

В роли лояльного шефа главного героя — Николай Фоменко. Поставил «Агеева» Андрей Либенсон, следующий проект которого, по иронии, называется «Аксентьев».

«The Телки», с 24 февраля

The Телки
2022/Россия18+драма

Несколько запоздалая экранизация бестселлера Сергея Минаева про представителей московского гламура. Андрей Миркин (Милош Бикович) — директор успешного рекламного агентства, прожженный циник и лживый манипулятор. Ради денег и удовольствий он идет по головам и не брезгует использовать женщин ради собственной выгоды. В скором времени его жизнь превратится в кошмар, и не без участия женщин, которыми он крутил, как хотел.

 «The Телки» поставила Мария Агранович, набившая руку на триллерах про порочную красивую жизнь («Люби их всех»). В сериале мощный женский каст: Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Анна Слю, Виктория Толстоганова.

«Викинги: Вальхалла», с 25 февраля

Викинги: Вальхалла
2022/США18+драмабоевикисторическийвоенный

Спин-офф «Викингов» про суровых и мужественных скандинавов. После событий оригинального шоу прошло сто лет, эпоха викингов клонится к закату. И в центре сюжета будут уже другие герои, их походы, их войны, их страсти. Среди персонажей – такие реальные исторические личности, как Лейф Эрикссон, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд Суровый и нормандский король Вильгельм Завоеватель.

«На низком старте: Битва за Uber», с 27 февраля

Первый сезон новой антологии, которая будет рассказывать про самые увлекательные мировые стартапы, посвящен истории Трэвиса Каланика (Джозеф Гордон-Левитт), основателя крупнейшего приложения по заказу такси, богача и сноба, который вел осознанно агрессивную политику. Полное название книги Майка Айзека, лежащей в основе сериала, говорит само за себя: «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия». 

На низком старте: Битва за Uber
2022/США18+драмабиография

У Трэвиса была сногсшибательная карьера, которую он сам и угробил, став участником скандальных инцидентов, связанных с домогательствами, нечистоплотным обращением с данными пользователей и незаконными методами борьбы с конкурентами. Режиссер — Аллен Култер, работавший над сериалами «Винил», «Подпольная империя» и «Карточный домик».
 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Разделение
Виктория Толстоганова
Нельзя пропустить: 10 самых захватывающих сериалов за две недели
Оксана Акиньшина
Джон Туртурро
John Turturro
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Андрей Смоляков
Милош Бикович
Miloš Biković
22 сериала, продолжений которых все очень ждут в 2022-м
Идентификация
Сергей Минаев
Нельзя пропустить: 11 новых сериалов за две недели
Роман Васильев
Александра Урсуляк
Мерзликин восстает из мертвых в трейлере комедии с Толкалиной
Технарь
На низком старте: Битва за Uber
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов января онлайн
Паулина Андреева
The Телки
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов до конца года
Николай Фоменко
Викинги: Вальхалла
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
Елена Тронина
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели
Патриция Аркетт
Patricia Arquette
Адам Скотт
Adam Scott
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Виктор Добронравов
Любовь Аксенова
Агеев
Владимир Жеребцов
Извне
Анна Слю
Бен Стиллер
Ben Stiller
Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Сериалы 2021 года про необычные путешествия, перевернувшие жизнь
«Давайте разделимся!»: 13 глупейших ошибок героев фильмов ужасов
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Мэл Гибсон снимется в приквеле «Джона Уика»
Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры
15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году
22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
По мотивам «Преступления и наказания» снимут сериал про 90-е
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Праздник кино: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Сериал «Сверхъестественное» получит приквел
Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров
Уколова, Виторган, Топольницкая снимаются в сериале «Квартета И»
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
Новые трейлеры
Год культуры
Трейлер (2 сезон)
Первая леди
Трейлер
The Телки
Трейлер
Базз Лайтер
Дублированный трейлер
Мажор
Трейлер (4 сезон)
Элвис
Дублированный трейлер
Наш флаг означает смерть
Трейлер (рус.)
Части нее
Трейлер (англ., рус. суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь