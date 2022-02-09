Нельзя пропустить: 10 самых захватывающих сериалов за две недели

«И снова здравствуйте!», со 2 февраля

Остроумная комедия про неубиваемого — в прямом смысле слова — бандита. Борис (Андрей Мерзликин) решает выйти из криминала и открыть кондитерскую. Получив добро от босса (Алексей Серебряков), он возвращается домой и получает от неизвестного уже пулю в лоб. В себя Борис приходит в морге, с дыркой в голове, но живехонький. С помощью напуганного студента-практиканта (Денис Власенко) герой собирается выяснить, кто его убийца.

Все актеры на своих местах: Серебряков в роли криминального авторитета пронзает фирменным колючим взглядом, Любовь Толкалина опять играет красивую молодую маму. Мерзликин в отличной актерской и физической форме. Но переигрывает всех юное дарование Денис Власенко из Happy End.

«Пэм и Томми», со 2 февраля

Экранизация подробностей одного из самых громких секс-скандалов с участием знаменитостей: в 1995-м откровенное хоум-видео со звездой «Спасателей Малибу» Памелой Андерсон и рокером Томми Ли стало общественным достоянием. Кассету украл разобиженный прораб (Сет Роген), который переделывал дом Томми в Малибу в гнездышко для любовных утех.

Нашумевшая история прошлась катком по ее участникам, особенно по Памеле, недаром в ее экранном образе столько уязвимости. Лили Джеймс грациозно справляется с ролью дивы Playboy: Памела оживает благодаря не зубным протезам, гриму и парику, а манере говорить, ходить, поправлять волосы.

«В городе убийств», с 3 февраля

Импровизационная детективная комедия со знаменитостями, помогающими раскрывать преступления напыщенному полицейскому Терри (Уилл Арнетт). В напарники он берет то известных комиков (Конан О’Брайен, Кен Жонг, Кумэйл Нанджиани), то Шэрон Стоун. У приглашенных звезд нет сценария, они плывут по течению в заданных условиях и сочиняют на ходу. Профессиональные комики нередко уходят в эксцентрику, а на Шэрон Стоун, которая держится достойно, просто приятно посмотреть. В финале знаменитости должны угадать убийцу.

В некоторых эпизодах импровизация дается с заметным усилием, но избранные серии представляют крайне удачный микс реалити-шоу, ситкома и розыгрыша.

«Под подозрением», с 4 февраля

Хладнокровный триллер о том, как катастрофически изменилась жизнь нескольких британских граждан, обвиненных в похищении. В центре внимания респектабельная американская бизнес-леди Кэтрин Ньюмен (Ума Турман). Ее взрослого сына схватили и увезли неизвестные в масках.

Подозреваемых нашли быстро – ими стали четверо британцев, проживающих неподалеку. Каждый отрицает свое участие в преступлении и шокирован происходящим, но у каждого найдутся и свои тайны.

В роли одного из подозреваемых – Кунал Нэйэр, двенадцать лет игравший обаятельного недотепу-астронома в «Теории большого взрыва».

«Джек Ричер», с 4 февраля

Экранизация романов английского писателя Ли Чайлда про приключения отставного майора военной полиции. Джека Ричера уже играл Том Круз, не обладающий могучей внешностью героя. Алан Ричсон, Аквамен из «Тайн Смолвиля», в роли брутального одиночки выглядит как минимум аутентично. Невозмутимый, высокий и мускулистый Ричер – не большой специалист по части разговоров, зато умеет вовремя раскроить врагу голову.

Джек Ричер 2022 / США 18+ боевик Моя оценка Хочу посмотреть

Первый эпизод основан на дебютном романе Ли Чайлда «Этаж смерти»: Джек приезжает в крохотный городок и его тут же арестовывают по обвинению в убийстве…

«Номинация», с 7 февраля

Драмеди про знаменитую кинематографическую династию, поставленное представительницей знаменитой кинодинастии.

После скандального интервью актриса Вера (Надежда Михалкова), дочь советского гения, сценариста и режиссера, стала персоной нон грата. А вот ее старшая сестра, тоже актриса (Анна Михалкова), пашет как ломовая лошадь, еле успевая переодевать костюмы. Над всей семьей властвует мать (Людмила Максакова) — железная леди, подтянутый царек в жемчугах. Однажды Вере поступает предложение, от которого она не может отказаться: снимать кино про деревню. Денег нет, актеров нет, сценарий хромает на обе ноги. Придется выкручиваться любыми способами.

Номинация 2022 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

«Номинация» — язвительное высказывание про киноиндустрию и в то же время абсолютное признание в любви к кино. Что касается явного биографического момента, то он подан иронично и с душой.

«Будет больно», с 8 февраля

Британская трагикомедия, основанная на популярных врачебных мемуарах. Автором сценария стал доктор Адам Кэй, написавший книгу. Бен Уишоу играет начинающего акушера-гинеколога, который ежедневно сталкивается со сложностями. Он будет валиться с ног от усталости, бросать в стирку бесконечные грязные халаты и принимать, принимать роды.

Нас ждет правдивый, жесткий взгляд на работу врача обычной больницы. А спасать ситуацию, помимо профессиональной смекалки, будет едкий врачебный юмор. Среди режиссеров «Будет больно» – Люси Форбс, поставившая «Конец ***го мира».

«Изобретая Анну», с 11 февраля

Криминальный сериал про маленькую обманщицу: авантюристка с русскими корнями и выдуманным именем Анна Делви представилась миллионной наследницей, мягко вплыла в элиту Нью-Йорка и провернула несколько выдающихся денежных махинаций. Джулия Гарнер в «Озарке» уже сыграла похожую девицу: раздражающе цепкую, высокомерную, готовую на любой риск ради своей цели.

Сериал основан на нашумевшей статье журнала New Yorker. Взгляд на плутовку принадлежит журналистке Вивиан Кент в исполнении Анны Кламски («Вице-президент»). Шоураннер проекта – Шонда Раймс, которая придумывала долгоиграющую «Анатомию страсти» и «Скандал». В общем, имеются все причины, чтобы посмотреть этот мини-сериал за один присест.

«Двадцать пять и двадцать один», с 12 февраля

Новый южнокорейский сериал – наконец, не душераздирающий триллер, а романтическая мелодрама с ностальгическим оттенком. На Хи-до – вундеркинд и талантливая саблистка, которая переходит в национальную команду. Семья Пэк И-джина столкнулась с финансовым кризисом и обеднела, поэтому парнишка работает в книжном и разносит газеты. Герои встречаются, когда им по 18 и 22, но не сразу начинают доверять друг другу, а влюбляются по-настоящему лишь спустя несколько лет, когда им исполняется 21 и 25 соответственно.

«Бель-Эйр», с 13 февраля

Драматическая перезагрузка культового ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз» с юным Уиллом Смитом. Теперь главного героя играет Джабари Бэнкс, а Смит присутствует в качестве исполнительного продюсера.

По сюжету простой парнишка по имени Уилл попадает в опасный переплет и скрывается у неприлично богатых родственников в престижном Беверли-Хиллз. Удивительно, как, изменив лишь тональность, удалось создать не очередной ремейк, а оригинальный проект.