Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием

25 января Александр Петров отметил 33-летие в компании возлюбленной Стаси Милославской, а также друзей и коллег Кристины Асмус, Юлии Хлыниной, Александры Бортич, Андрея Бурковского, Александра Паля и многих других.
Забавным видео с празднования поделилась в сторис инстаграма Кристина Асмус. На нем виновник торжества задувает свечки на торте, а уже через несколько секунд все его лицо оказывается измазанным в креме.
В программе вечера были не только игры с праздничным тортом, но также веселые песни, танцы и поэзия: Петров прочел для собравшихся одно из своих стихотворений.
Сам актер, помимо фото и видео с домашней вечеринки, в своем аккаунте похвастался поздравлением от кинотеатра «Художественный».
Напомним, широкую популярность Александру Петрову принесли роли в блокбастерах «Притяжение», «Т-34», сериале «Полицейский с Рублевки», кинотрилогии «Гоголь», нашумевшей драме «Текст» и многих других громких проектах. В настоящее время он занят в съемках сериала для сервиса Netflix. Также ожидают выхода его совместный с Данилой Козловским проект «Надвое», байопик о Сергее Есенине «Декабрь» и фильм «Точка отрыва», который станет его режиссерским дебютом.