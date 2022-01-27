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27 января 2022, новость

Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием

Актер отметил день рождения в кругу друзей и коллег
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25 января Александр Петров отметил 33-летие в компании возлюбленной Стаси Милославской, а также друзей и коллег Кристины Асмус, Юлии Хлыниной, Александры Бортич, Андрея Бурковского, Александра Паля и многих других.

Забавным видео с празднования поделилась в сторис инстаграма Кристина Асмус. На нем виновник торжества задувает свечки на торте, а уже через несколько секунд все его лицо оказывается измазанным в креме.

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В программе вечера были не только игры с праздничным тортом, но также веселые песни, танцы и поэзия: Петров прочел для собравшихся одно из своих стихотворений.

Сам актер, помимо фото и видео с домашней вечеринки, в своем аккаунте похвастался поздравлением от кинотеатра «Художественный».

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Напомним, широкую популярность Александру Петрову принесли роли в блокбастерах «Притяжение», «Т-34», сериале «Полицейский с Рублевки», кинотрилогии «Гоголь», нашумевшей драме «Текст» и многих других громких проектах. В настоящее время он занят в съемках сериала для сервиса Netflix. Также ожидают выхода его совместный с Данилой Козловским проект «Надвое», байопик о Сергее Есенине «Декабрь» и фильм «Точка отрыва», который станет его режиссерским дебютом.

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