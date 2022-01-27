Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Забавным видео с празднования поделилась в сторис инстаграма Кристина Асмус. На нем виновник торжества задувает свечки на торте, а уже через несколько секунд все его лицо оказывается измазанным в креме.

В программе вечера были не только игры с праздничным тортом, но также веселые песни, танцы и поэзия: Петров прочел для собравшихся одно из своих стихотворений.

Сам актер, помимо фото и видео с домашней вечеринки, в своем аккаунте похвастался поздравлением от кинотеатра «Художественный».