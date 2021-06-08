Петров и Козловский рассказали о совместной работе

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Съемки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» — первого совместного проекта популярных российских актеров Данилы Козловского и Александра Петрова — в самом разгаре. Многосерийная картина расскажет историю о двух лучших друзьях и коллегах, чью жизнь полностью меняет командировка в Санкт-Петербург и мимолетное знакомство с двумя девушками.

Разговоры о совместном появлении Козловского и Петрова в кадре ходили давно, и такая возможность вызывала большой интерес у зрителей. Так, в апреле 2020 года Петров в шоу Басты «Вопрос ребром» высказал желание сняться с Козловским в одном проекте. Теперь, отработав с Данилой не одну смену, Александр признается, что у него с партнером по кадру сложился гармоничный тандем.

Козловский, в свою очередь, отмечает:

На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Данила Козловский

Главные женские роли в телефильме «Надвое» достались Ирине Старшенбаум и Елизавете Базыкиной. Продюсерами многосерийного фильма «Надвое» выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.