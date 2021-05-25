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Самые популярные сериалы Netflix: список
От «Ведьмака» и «Хода королевы» до «Очень странных дел» и «Карточного домика» — все международные сериалы-хиты от Netflix Originals ищите в нашей подборке
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подборки сериалов
1
Карточный домик
8.1
5067
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
5067 уже оценили
США
/
2013
/
50 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
14
Трейлеры
2
Рецензии
Амбициозный конгрессмен мстит президенту за обман
2
Очень странные дела
8.3
1649
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
1649 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
мистика
Хочу посмотреть
14
Трейлеры
Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика навсегда меняет жизнь тихого провинциального городка
3
Оранжевый — хит сезона
7.4
1209
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
1209 уже оценили
США
/
2013
/
51 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 349 р.
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
Драма о том, как девушка угодила в колонию и научилась выживать в жестоких тюремных условиях
4
Ход королевы
8.9
1036
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
1036 уже оценили
США
/
2020
/
55 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
5
Сорвиголова
7.4
866
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
866 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч.
фантастика
боевик
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Многосерийная экранизация популярного комикса Marvel о слепом мстителе в маске
6
Нарко
8.1
802
оценки
IMDb
8.8
Моя оценка
0
802 уже оценили
США
/
2015
/
52 мин.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Сериал о наркобароне Пабло Эскобаре и деятельности Медельинского кокаинового картеля
7
Ведьмак
7.8
603
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
603 уже оценили
США
,
Польша
/
2019
/
50 мин.
/
18+
драма
фэнтези
боевик
приключения
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
5
Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
8
Видоизмененный углерод
7.7
436
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
436 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
криминал
триллер
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Далекое будущее. Технологии позволяют перемещать сознание из одного тела в другое
9
Восьмое чувство
7.8
400
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
400 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Сериал о группе людей, связанных единых разумом
10
Половое воспитание
8.1
356
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
356 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
45 мин.
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Юный девственник, воспитанный мамой секс-терапевтом, открывает свою практику для решения подростковых проблем
11
13 причин почему
7.5
351
оценка
IMDb
7.6
Моя оценка
0
351 уже оценил
США
/
2017
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
детективный
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Экранизация одноименного бестселлера о парне, который стал причиной самоубийства старшеклассницы
12
Тьма
8
301
оценка
IMDb
8.8
Моя оценка
0
301 уже оценил
Германия
/
2017
/
1 ч.
/
16+
триллер
детективный
мистика
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
В центре событий — расследование таинственного исчезновения двоих детей в маленьком немецком городке
13
Любовь, смерть и роботы
8.5
284
оценки
IMDb
8.5
Моя оценка
0
284 уже оценили
США
/
2019
/
10 мин.
/
18+
драма
фантастика
фэнтези
комедия
мультфильмы
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Анимационная версия «Черного зеркала» от Дэвида Финчера
14
Джессика Джонс
7.5
272
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
272 уже оценили
США
/
2015
/
56 мин.
драма
фантастика
боевик
криминал
Хочу посмотреть
9
Трейлеры
Девушка-супергерой отходит от дел и решает начать жизнь сначала, став частным сыщиком
15
Корона
8.1
240
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
240 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2016
/
52 мин.
/
12+
драма
исторический
биография
Хочу посмотреть
12
Трейлеры
2
Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
16
Охотник за разумом
7.8
228
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
228 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Сериал Дэвида Финчера о работе агентов ФБР, специализирующихся на поимке маньяков
17
Академия Амбрелла
7.7
187
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
187 уже оценили
США
/
2019
/
48 мин.
/
16+
фэнтези
боевик
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экранизация серии комиксов о команде супергероев, созданной инопланетянином с целью спасти мир
18
Леденящие душу приключения Сабрины
7.8
153
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
153 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
фэнтези
ужасы
триллер
мистика
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Обновленная версия подросткового сериала о приключениях маленькой ведьмы Сабрины, снятая в жанре хоррора
19
Озарк
7.3
142
оценки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
142 уже оценили
США
/
2017
/
58 мин.
/
16+
драма
криминал
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Герой Джейсона Бейтмана перебирается с семьей в маленький городок возле озера Озарк, где пробует отмыть огромную кучу денег мексиканского наркокартеля
20
Диета из Санта-Клариты
7.7
123
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
123 уже оценили
США
/
2017
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Жизнь обычной семейной пары резко меняется, когда после аварии жена становится каннибалом
21
Каратель
7.3
88
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
88 уже оценили
США
/
2017
/
44 мин.
/
16+
драма
боевик
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
1
Рецензия
Джон Бернтал в роли Карателя, антигероя вселенной Marvel, который вершит правосудие в Нью-Йорке
22
Поза
6.2
83
оценки
IMDb
8.6
Моя оценка
0
83 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 15 мин.
/
16+
драма
музыкальные
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Музыкальный драматический сериал о творческой элите Нью-Йорка середины 1980-х
23
Люпен
7
83
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
83 уже оценили
США
,
Франция
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
детективный
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
24
Лемони Сникет: 33 несчастья
6.3
73
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
73 уже оценили
США
/
2017
/
50 мин.
/
12+
фэнтези
комедия
приключения
семейный
Хочу посмотреть
9
Трейлеры
Трое детей семьи Бодлер сталкиваются с бесчисленными испытаниями после смерти родителей
25
Конь БоДжек
7.7
59
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
59 уже оценили
США
/
2014
/
25 мин.
/
18+
мультфильмы
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Бывшая звезда телевидения 90-х пытается найти себя в новом мире
26
Ключи Локков
7.3
54
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
54 уже оценили
США
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
фэнтези
ужасы
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Вдова с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей, которое таит в себе массу мистических тайн
27
Нетипичный
7.8
52
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США
/
2017
/
30 мин.
/
12+
драма
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
18-летний Сэм, страдающий аутизмом, решает, что пришло время найти себе подружку
28
Эмили в Париже
7.9
45
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
45 уже оценили
США
/
2020
/
30 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Молодая американка со среднего запада получает работу в маркетинговом агентстве в Париже
29
Тень и кость
6.4
43
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
43 уже оценили
США
/
2021
/
52 мин.
/
16+
фэнтези
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
30
Невероятное
8
42
оценки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
42 уже оценили
США
/
2019
/
52 мин.
/
16+
драма
детективный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными
31
Матрешка
7.3
41
оценка
IMDb
7.9
Моя оценка
0
41 уже оценил
США
/
2019
/
28 мин.
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Надя каждый день приходит на одну и ту же вечеринку в честь своего дня рождения, в конце которой неизбежно умирает, а наутро просыпается невредимой
32
Грейс и Фрэнки
5.9
40
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
40 уже оценили
США
/
2015
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Комедия о двух давних соперницах, попавших в непростую жизненную ситуацию
33
Бриджертоны
6.2
31
оценка
IMDb
7.3
Моя оценка
0
31 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Лондонское высшее общество начала XIX века глазами могущественной семьи Бриджертон
34
Неортодоксальная
7.5
30
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
30 уже оценили
Германия
/
2020
/
52 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Еврейская девушка сбегает из общины ортодоксальных иудеев в Берлин, где начинает новую жизнь
35
Разочарование
7.5
26
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
26 уже оценили
США
/
2018
/
22 мин.
/
16+
фэнтези
комедия
для взрослых
мультфильмы
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Комедийный мультсериал для взрослых от автора «Симпсонов» о пьющей принцессе Бин, ее злобном компаньоне-эльфе и личном демоне Люси
36
Метод Комински
7.8
24
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
24 уже оценили
США
/
2018
/
30 мин.
/
12+
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
История многолетней дружбы голливудского преподавателя актерского мастерства и его агента
37
Блеск
8.4
17
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
17 уже оценили
США
/
2017
/
35 мин.
/
16+
драма
комедия
спорт
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
Безработная актриса получает предложение принять участие в реалити-шоу о женском рестлинге
38
Когда они нас увидят
8.5
15
оценок
IMDb
8.9
Моя оценка
0
15 уже оценили
США
/
2019
/
48 мин.
/
16+
драма
детективный
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Основанный на реальной истории мини-сериал о пятерых подростках из Гарлема, осужденных за изнасилование, которого они не совершали
39
Последний танец
IMDb
9.1
Моя оценка
0
10 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
документальный
биография
спорт
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный сериал о легенде американского баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз»
40
Король тигров: Убийство, хаос и безумие
IMDb
7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
45 мин.
/
16+
криминал
документальный
детективный
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный сериал про противостояние владельца частного зоопарка в Оклахоме и защитницы животных
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