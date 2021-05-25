Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 сериалов
Большие секреты маленьких городов: сериалы с тайнами и загадками
20 сериалов
Звездный путь: 20 захватывающих космических сериалов
10 сериалов
Без «Великолепного века»: современные сериалы-драмы из Турции
7 сериалов
Нагиевы и Меньшовы: сериалы со знаменитыми актерами и их детьми
25 сериалов
25 сериалов, которые помогут понять, что у вас не все так плохо
15 фильмов
Песни и баттлы: 15 зажигательных фильмов о музыкальных конкурсах
30 фильмов
Любовь и позитив: 30 приятных романтических комедий из России
35 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
35 фильмов
Затаив дыхание: 35 будоражащих триллеров, которые вы не видели
Кино Mail.ruПодборки

Самые популярные сериалы Netflix: список

От «Ведьмака» и «Хода королевы» до «Очень странных дел» и «Карточного домика» — все международные сериалы-хиты от Netflix Originals ищите в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все сериалы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Карточный домик
8.15067
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
5067 уже оценили
США/2013/50 мин./16+
Смотреть за 299 р.
14Трейлеры2Рецензии
Амбициозный конгрессмен мстит президенту за обман
2
Очень странные дела
8.31649
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
1649 уже оценили
США/2016/1 ч. /16+
14Трейлеры
Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика навсегда меняет жизнь тихого провинциального городка
3
Оранжевый — хит сезона
7.41209
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
1209 уже оценили
США/2013/51 мин./16+
Смотреть за 349 р.
10Трейлеры
Драма о том, как девушка угодила в колонию и научилась выживать в жестоких тюремных условиях
4
Ход королевы
8.91036
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
1036 уже оценили
США/2020/55 мин./16+
2Трейлеры2Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
5
Сорвиголова
7.4866
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
866 уже оценили
США/2015/1 ч.
6Трейлеры
Многосерийная экранизация популярного комикса Marvel о слепом мстителе в маске
6
Нарко
8.1802
оценки
IMDb8.8
Моя оценка
0
802 уже оценили
США/2015/52 мин./18+
6Трейлеры
Сериал о наркобароне Пабло Эскобаре и деятельности Медельинского кокаинового картеля
7
Ведьмак
7.8603
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
603 уже оценили
США, Польша/2019/50 мин./18+
4Трейлеры5Рецензии
Генри Кавилл меняет наряд Супермена на костюм охотника за духами в экранизации культовой серии книг про чародеев, сражающихся с опасными монстрами
8
Видоизмененный углерод
7.7436
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
436 уже оценили
США/2018/1 ч. /16+
5Трейлеры1Рецензия
Далекое будущее. Технологии позволяют перемещать сознание из одного тела в другое
9
Восьмое чувство
7.8400
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
400 уже оценили
США/2015/1 ч. /16+
2Трейлеры1Рецензия
Сериал о группе людей, связанных единых разумом
10
Половое воспитание
8.1356
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
356 уже оценили
Великобритания/2019/45 мин./16+
4Трейлеры
Юный девственник, воспитанный мамой секс-терапевтом, открывает свою практику для решения подростковых проблем
11
13 причин почему
7.5351
оценка
IMDb7.6
Моя оценка
0
351 уже оценил
США/2017/1 ч. /16+
6Трейлеры
Экранизация одноименного бестселлера о парне, который стал причиной самоубийства старшеклассницы
12
Тьма
8301
оценка
IMDb8.8
Моя оценка
0
301 уже оценил
Германия/2017/1 ч. /16+
10Трейлеры
В центре событий — расследование таинственного исчезновения двоих детей в маленьком немецком городке
13
Любовь, смерть и роботы
8.5284
оценки
IMDb8.5
Моя оценка
0
284 уже оценили
США/2019/10 мин./18+
2Трейлеры2Рецензии
Анимационная версия «Черного зеркала» от Дэвида Финчера
14
Джессика Джонс
7.5272
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
272 уже оценили
США/2015/56 мин.
9Трейлеры
Девушка-супергерой отходит от дел и решает начать жизнь сначала, став частным сыщиком
15
Корона
8.1240
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
240 уже оценили
США, Великобритания/2016/52 мин./12+
12Трейлеры2Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
16
Охотник за разумом
7.8228
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
228 уже оценили
США/2017/1 ч. /18+
5Трейлеры1Рецензия
Сериал Дэвида Финчера о работе агентов ФБР, специализирующихся на поимке маньяков
17
Академия Амбрелла
7.7187
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
187 уже оценили
США/2019/48 мин./16+
3Трейлеры
Экранизация серии комиксов о команде супергероев, созданной инопланетянином с целью спасти мир
18
Леденящие душу приключения Сабрины
7.8153
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
153 уже оценили
США/2018/1 ч. /16+
7Трейлеры
Обновленная версия подросткового сериала о приключениях маленькой ведьмы Сабрины, снятая в жанре хоррора
19
Озарк
7.3142
оценки
IMDb8.4
Моя оценка
0
142 уже оценили
США/2017/58 мин./16+
6Трейлеры
Герой Джейсона Бейтмана перебирается с семьей в маленький городок возле озера Озарк, где пробует отмыть огромную кучу денег мексиканского наркокартеля
20
Диета из Санта-Клариты
7.7123
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
123 уже оценили
США/2017/30 мин./16+
6Трейлеры
Жизнь обычной семейной пары резко меняется, когда после аварии жена становится каннибалом
21
Каратель
7.388
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
88 уже оценили
США/2017/44 мин./16+
6Трейлеры1Рецензия
Джон Бернтал в роли Карателя, антигероя вселенной Marvel, который вершит правосудие в Нью-Йорке
22
Поза
6.283
оценки
IMDb8.6
Моя оценка
0
83 уже оценили
США/2018/1 ч. 15 мин./16+
3Трейлеры
Музыкальный драматический сериал о творческой элите Нью-Йорка середины 1980-х
23
Люпен
783
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
83 уже оценили
США, Франция/2021/48 мин./16+
4Трейлеры
Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си
24
Лемони Сникет: 33 несчастья
6.373
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
73 уже оценили
США/2017/50 мин./12+
9Трейлеры
Трое детей семьи Бодлер сталкиваются с бесчисленными испытаниями после смерти родителей
25
Конь БоДжек
7.759
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
59 уже оценили
США/2014/25 мин./18+
7Трейлеры
Бывшая звезда телевидения 90-х пытается найти себя в новом мире
26
Ключи Локков
7.354
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
54 уже оценили
США/2020/48 мин./16+
2Трейлеры
Вдова с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей, которое таит в себе массу мистических тайн
27
Нетипичный
7.852
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США/2017/30 мин./12+
3Трейлеры
18-летний Сэм, страдающий аутизмом, решает, что пришло время найти себе подружку
28
Эмили в Париже
7.945
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
45 уже оценили
США/2020/30 мин./16+
2Трейлеры
Молодая американка со среднего запада получает работу в маркетинговом агентстве в Париже
29
Тень и кость
6.443
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
43 уже оценили
США/2021/52 мин./16+
3Трейлеры
Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами
30
Невероятное
842
оценки
IMDb8.4
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/2019/52 мин./16+
1Трейлер
История девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными
31
Матрешка
7.341
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
41 уже оценил
США/2019/28 мин./16+
1Трейлер
Надя каждый день приходит на одну и ту же вечеринку в честь своего дня рождения, в конце которой неизбежно умирает, а наутро просыпается невредимой
32
Грейс и Фрэнки
5.940
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
40 уже оценили
США/2015/30 мин./16+
3Трейлеры
Комедия о двух давних соперницах, попавших в непростую жизненную ситуацию
33
Бриджертоны
6.231
оценка
IMDb7.3
Моя оценка
0
31 уже оценил
США/2020/1 ч. /16+
2Трейлеры
Лондонское высшее общество начала XIX века глазами могущественной семьи Бриджертон
34
Неортодоксальная
7.530
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
30 уже оценили
Германия/2020/52 мин./16+
1Трейлер
Еврейская девушка сбегает из общины ортодоксальных иудеев в Берлин, где начинает новую жизнь
35
Разочарование
7.526
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
26 уже оценили
США/2018/22 мин./16+
3Трейлеры1Рецензия
Комедийный мультсериал для взрослых от автора «Симпсонов» о пьющей принцессе Бин, ее злобном компаньоне-эльфе и личном демоне Люси
36
Метод Комински
7.824
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
24 уже оценили
США/2018/30 мин./12+
3Трейлеры
История многолетней дружбы голливудского преподавателя актерского мастерства и его агента
37
Блеск
8.417
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
17 уже оценили
США/2017/35 мин./16+
6Трейлеры
Безработная актриса получает предложение принять участие в реалити-шоу о женском рестлинге
38
Когда они нас увидят
8.515
оценок
IMDb8.9
Моя оценка
0
15 уже оценили
США/2019/48 мин./16+
1Трейлер
Основанный на реальной истории мини-сериал о пятерых подростках из Гарлема, осужденных за изнасилование, которого они не совершали
39
Последний танец
IMDb9.1
Моя оценка
0
10 уже оценили
США/2020/1 ч. /16+
1Трейлер
Документальный сериал о легенде американского баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз»
40
Король тигров: Убийство, хаос и безумие
IMDb7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/45 мин./16+
1Трейлер
Документальный сериал про противостояние владельца частного зоопарка в Оклахоме и защитницы животных
Другие подборки
25 сериалов
Это смело: 25 неожиданных и провокационных российских сериалов
15 фильмов
Песни и баттлы: 15 зажигательных фильмов о музыкальных конкурсах
6 фильмов
На лицо ужасный, добрый внутри: все части «Шрэка» онлайн
30 фильмов
Любовь и позитив: 30 приятных романтических комедий из России
20 сериалов
20 зарубежных криминальных драм, которые вы пропустили
35 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
40 сериалов
От «Диверсанта» до «Джульбарса»: 40 современных сериалов про ВОВ
35 фильмов
Затаив дыхание: 35 будоражащих триллеров, которые вы не видели
30 фильмов
Увидеть мир: яркие фильмы, которые заменят вам путешествия
Новые трейлеры
Пороховой коктейль
Дублированный трейлер
Вечные
Дублированный тизер-трейлер
Седьмая симфония
Трейлер
Бендер: Начало
Трейлер
Тайное общество мистера Бенедикта
Трейлер (англ.)
Чудотворцы
Тизер (англ.)
Локи
Тизер (англ.)
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь