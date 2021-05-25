21 Каратель 7.3 88

оценок IMDb8.5 Моя оценка 0 88 уже оценили США / 2017 / 44 мин. / 16+ драма боевик Хочу посмотреть 6 Трейлеры 1 Рецензия Джон Бернтал в роли Карателя, антигероя вселенной Marvel, который вершит правосудие в Нью-Йорке

22 Поза 6.2 83

оценки IMDb8.6 Моя оценка 0 83 уже оценили США / 2018 / 1 ч. 15 мин. / 16+ драма музыкальные Хочу посмотреть 3 Трейлеры Музыкальный драматический сериал о творческой элите Нью-Йорка середины 1980-х

23 Люпен 7 83

оценки IMDb7.6 Моя оценка 0 83 уже оценили США, Франция / 2021 / 48 мин. / 16+ драма фантастика криминал детективный Хочу посмотреть 4 Трейлеры Необычная современная интерпретация детективных романов Мориса Леблана о благородном воре Арсене Люпене в исполнении звезды «1+1» Омара Си

25 Конь БоДжек 7.7 59

оценок IMDb8.7 Моя оценка 0 59 уже оценили США / 2014 / 25 мин. / 18+ мультфильмы Хочу посмотреть 7 Трейлеры Бывшая звезда телевидения 90-х пытается найти себя в новом мире

26 Ключи Локков 7.3 54

оценки IMDb7.4 Моя оценка 0 54 уже оценили США / 2020 / 48 мин. / 16+ драма фэнтези ужасы триллер Хочу посмотреть 2 Трейлеры Вдова с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей, которое таит в себе массу мистических тайн

27 Нетипичный 7.8 52

оценки IMDb8.3 Моя оценка 0 52 уже оценили США / 2017 / 30 мин. / 12+ драма комедия Хочу посмотреть 3 Трейлеры 18-летний Сэм, страдающий аутизмом, решает, что пришло время найти себе подружку

28 Эмили в Париже 7.9 45

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 45 уже оценили США / 2020 / 30 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Молодая американка со среднего запада получает работу в маркетинговом агентстве в Париже

29 Тень и кость 6.4 43

оценки IMDb7.8 Моя оценка 0 43 уже оценили США / 2021 / 52 мин. / 16+ фэнтези Хочу посмотреть 3 Трейлеры Фэнтези-сериал по мотивам двух книг трилогии «Гриша» о некогда могущественной стране, разделенной каньоном с кровожадными чудовищами