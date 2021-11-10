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10 ноября 2021, новостьСъемки

Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix

Шоураннером драмы стал создатель «Чик» Эдуард Оганесян
Александр Петров на съемках сериала Netflix

Netflix анонсировал съемки нового российского сериала. Стриминговая платформа выпустит психологическую драму с Александром Петровым в главной роли. Пост шоураннера занял режиссер и сценарист «Чик» Эдуард Оганесян, одним из продюсеров стал Федор Бондарчук.

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Сериал расскажет о знаменитости, ведущей роскошную жизнь. Когда герой становится виновником преступления, ему приходится столкнуться с чередой испытаний, которых он не мог себе представить.

«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни», — рассказал шоураннер и сценарист сериала Эдуард Оганесян.

Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен зрителям по всему миру. Дата премьеры, название драмы и подробности о съемках пока неизвестны.

Напомним, Netflix также выпустит драму «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Современная интерпретация романа Льва Толстого об Анне Карениной — первый российский сериал, который разрабатывает стриминговый сервис.

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