Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix

Александр Петров на съемках сериала Netflix

Сериал расскажет о знаменитости, ведущей роскошную жизнь. Когда герой становится виновником преступления, ему приходится столкнуться с чередой испытаний, которых он не мог себе представить.

«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни», — рассказал шоураннер и сценарист сериала Эдуард Оганесян.

Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен зрителям по всему миру. Дата премьеры, название драмы и подробности о съемках пока неизвестны.