Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix

Netflix анонсировал съемки нового российского сериала. Стриминговая платформа выпустит психологическую драму с Александром Петровым в главной роли. Пост шоураннера занял режиссер и сценарист «Чик» Эдуард Оганесян, одним из продюсеров стал Федор Бондарчук.
«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни», — рассказал шоураннер и сценарист сериала Эдуард Оганесян.
Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен зрителям по всему миру. Дата премьеры, название драмы и подробности о съемках пока неизвестны.
Напомним, Netflix также выпустит драму «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Современная интерпретация романа Льва Толстого об Анне Карениной — первый российский сериал, который разрабатывает стриминговый сервис.