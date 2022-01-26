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26 января 2022, новость

Хавьер Бардем выпрыгнул из торта в образе Мэрилин Монро

Актер необычным образом поздравил с днем рождения коллегу по бондиане Дэниэла Крэйга
Хавьер Бардем и Дэниэл Крэйг | Источник: Legion-Media.ru

Актер Хавьер Бардем вспомнил, как на день рождения коллеги Дэниэла Крэйга переоделся в женщину и выпрыгнул из праздничного торта, передает Variety.

Испанский артист отметил, что они с британским коллегой подружились на съемках фильма про Джеймса Бонда «007: Координаты "Скайфолл"».

Так как дни рождения Крэйга и Бардема выпали на одну неделю, актеры решили устроить совместную вечеринку. Тогда Бардем решил устроить другу сюрприз: он переоделся в «девушку Бонда», залез в праздничный торт и даже спел Happy Birthday to You в стиле Мэрилин Монро.

«Ну, я не музыкален, не считая того, что выхожу из праздничных тортов, одетый как девушка Бонда. Я спел Happy Birthday to You в своей лучшей пародии на Мэрилин Монро», — рассказал Бардем.

Напомним, ранее Дэниэлу Крэйгу открыли звезду на голливудской Аллее славы, таким образом, он стал четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоенным звезды. Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле.

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