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29 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом

По красной дорожке показа картины «Не время умирать» прошли мировые знаменитости и члены британской королевской семьи
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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера 25-го фильма киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоялась в Лондоне. Местом проведения мероприятия, которое из-за пандемии коронавируса неоднократно откладывалось, стал лондонский королевский концертный зал Альберт-холл.

По красной дорожке перед показом кинокартины прошли режиссер Кэри Фукунага, продюсеры Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи, исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг, сыгравшая девушку Бонда французская актриса Леа Сейду, снявшиеся в картине Лашана ЛинчНаоми Харрис, Ана де Армас, Рами Малек, автор сценария Фиби Уоллер-Бридж, а также записавшая для нее заглавную песню Билли Айлиш. Почетными гостями премьеры стали члены британской королевской семьи — принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

В разговоре с журналистом телеканала Sky News Крэйг признался:

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Крэйг вспомнил о травмирующем опыте съемок в фильмах о Бонде
Я испытываю огромное облегчение: мы снимаем фильмы про Бонда для экранов кинотеатров, и наконец-то мы здесь, — я не могу быть более счастливым.
Дэниэл Крэйг

Ранее английский актер был удостоен почетного звания коммандера военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране последние 15 лет. «Не время умирать», однако, станет для Крэйга последним фильмом, где он исполняет роль британского шпиона.

Режиссер фильма Фукунага в интервью агентству PA на красной дорожке назвал работу над фильмом «тяжелой». «Все мы очень рады, что наконец-то поделимся этим фильмом со зрителями. Я также думаю обо всей тяжелой работе, которая была вложена в это, мы можем вздохнуть с облегчением», — сказал он.

В российский прокат фильм «Не время умирать» выйдет 7 октября.

Не время умирать
2021/США, Великобритания12+триллербоевикприключения
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