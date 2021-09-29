Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом

Я испытываю огромное облегчение: мы снимаем фильмы про Бонда для экранов кинотеатров, и наконец-то мы здесь, — я не могу быть более счастливым.

Ранее английский актер был удостоен почетного звания коммандера военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране последние 15 лет. «Не время умирать», однако, станет для Крэйга последним фильмом, где он исполняет роль британского шпиона.

Режиссер фильма Фукунага в интервью агентству PA на красной дорожке назвал работу над фильмом «тяжелой». «Все мы очень рады, что наконец-то поделимся этим фильмом со зрителями. Я также думаю обо всей тяжелой работе, которая была вложена в это, мы можем вздохнуть с облегчением», — сказал он.