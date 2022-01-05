Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки

Том Круз и торты

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Том Круз довольно оригинально поздравил съемочную группу седьмой части блокбастера «Миссия: невыполнима», в котором он сыграл главную роль, с наступающим Рождеством и Новым годом. Актер заказал в своей любимой пекарне из Лос-Анджелеса 300 тортов «Бандт» с белым шоколадом и кокосовой стружкой и отправил их на частном самолете в Лондон.

Источник британского таблоида The Sun отметил, что Крузу это обошлось в несколько тысяч долларов. «Это экстравагантно, но Том невероятно щедрый человек и хотел порадовать всех, кто работал с ним над фильмом», — сообщил источник газеты.

Киану Ривз и часы

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Киану Ривз подарил четверым каскадерам, которые снимались с ним в новой части боевика «Джон Уик 4», швейцарские наручные часы Rolex с именной гравировкой. В честь завершения съемок Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарильо и Ли Цян получили по часам модели Submariner из нержавеющей стали и сапфирового стекла, на обратной стороне которых выгравировано имя каскадера и благодарность от Киану.

Пятый экземпляр Ривз оставил себе — поэтому на всех «Ролексах» выбита еще и надпись The John Wick Five. Стоимость этой модели часов составляет 14 500 долларов, или около миллиона рублей.

Дуэйн Джонсон и пикап

Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Актер и рестлер Дуэйн Джонсон подарил своему фанату черный Ford F-150 Raptor. «Скала» устроил в Лос-Анджелесе специальный показ нового фильма «Красное уведомление», в котором он сыграл одну из главных ролей. В ходе мероприятия актер угощал посетителей кинотеатра бесплатной едой и собственной текилой Teremana.

Для одного из поклонников он устроил особенный сюрприз — Джонсон привел ветерана ВМС США Оскара Родригеса к пикапу и попросил прочесть записку на сиденье. Там было написано: «Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своим новым пикапом».

Джордж Клуни и миллион долларов

Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни подарил четырнадцати близким друзьям по чемодану с миллионом долларов наличными. Актер устроил торжественный ужин, на который пригласил своих лучших друзей и вручил каждому из них по щедрому подарку.

«Я подумал — у меня есть эти парни, каждый из которых так или иначе помогал мне на протяжении последних 35 лет. Я спал на их диванах, когда у меня не были ни гроша. Они одалживали мне деньги. Они поддерживали меня, когда я в этом нуждался, и я делал для них то же самое. Мы действительно очень хорошие друзья. И я подумал, знаете, без них у меня бы ничего не было», — объяснил Клуни свой поступок.

Джон Траволта и самолет

Джон Траволта | Источник: Legion-Media.ru

Джон Траволта подарил личный авиалайнер Boeing 707 австралийскому Обществу восстановления исторических самолетов (HARS). Самолет актера, выпущенный в 1964 году, эксплуатировался в регулярных рейсах австралийской авиакомпании Qantas, после чего был куплен Траволтой и переоборудован для частного использования.