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10 января 2022, новость

Ли Кертис и Шварценеггер стали единственными гостями кинопремии

Актеры «посетили» «Золотой глобус» в режиме онлайн
Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер

Актриса Джейми Ли Кертис и актер Арнольд Шварценеггер стали единственными звездными гостями церемонии вручения премии «Золотой глобус 2022».

Они «посетили» церемонию в режиме онлайн, записав видеосообщения в поддержку мероприятия и его организатора — Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Джейми Ли Кертис напомнила о меценатских заслугах HFPA. «Они занимаются благотворительностью тихо, не на камеру, на специальных вечерах. Пару из таких вечеров я вела сама», — поделилась она.

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Шварценеггер поблагодарил HFPA за поддержку искусства. «Когда я закончил карьеру бодибилдера и приехал в Голливуд, чтобы покорять кино, я часто слышал советы сменить фамилию, которую якобы никто не сможет произнести. Потом меня просили избавиться от акцента. Мне все время говорили нет, и только HFPA говорила — да, да, да», — вспоминает артист, в 1977 году получивший «Золотой глобус» в номинации «Открытие года».

До этого стало известно, что Голливуд массово бойкотировал премию «Золотой глобус 2022», которая прошла в сокращенном формате и без традиционной красной дорожки.

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

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