О премии

79-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоялась 9 января 2022 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе. Из-за скандалов вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), жюри которой в 2021 году обвинили в коррупции и непрозрачности премии, многие кинематографисты призвали к ее бойкоту. В связи с этим HFPA объявила, что в 2022 году представителям индустрии не потребуется подавать заявки, чтобы попасть в номинации премии, и выбор будут делать они сами.

Лучшим драматическим фильмом стала работа Джейн Кэмпион «Власть пса», а в номинации «Лучший фильм (комедия/мюзикл)» победила картина Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Приз за лучшую мужскую роль получили Уилл Смит («Король Ричард») и Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), а лучшими актрисами признали Николь Кидман («Быть Рикардо») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

«Наследники» стали лучшим драматическим сериалом, а снявшийся в нем Джереми Стронг был признан лучшим актером. Лучшим комедийным сериалом признали «Хитрости», за работу в котором Джин Смарт получила награду как лучшая актриса. Джейсон Судейкис взял приз за роль в «Теде Лассо», а Эджей Родригес — за работу в сериале «Поза». Ен су О из нашумевшего корейского проекта «Игра в кальмара» получил статуэтку как лучший актер второго плана.

С полным списком победителей премии «Золотой глобус 2022» можно ознакомиться ниже.