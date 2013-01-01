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Золотой глобус 2022: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://www.goldenglobes.com/
О премии

79-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоялась 9 января 2022 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе. Из-за скандалов вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), жюри которой в 2021 году обвинили в коррупции и непрозрачности премии, многие кинематографисты призвали к ее бойкоту. В связи с этим HFPA объявила, что в 2022 году представителям индустрии не потребуется подавать заявки, чтобы попасть в номинации премии, и выбор будут делать они сами.

Лучшим драматическим фильмом стала работа Джейн Кэмпион «Власть пса», а в номинации «Лучший фильм (комедия/мюзикл)» победила картина Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Приз за лучшую мужскую роль получили Уилл Смит («Король Ричард») и Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), а лучшими актрисами признали Николь Кидман («Быть Рикардо») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

«Наследники» стали лучшим драматическим сериалом, а снявшийся в нем Джереми Стронг был признан лучшим актером. Лучшим комедийным сериалом признали «Хитрости», за работу в котором Джин Смарт получила награду как лучшая актриса. Джейсон Судейкис взял приз за роль в «Теде Лассо», а Эджей Родригес — за работу в сериале «Поза». Ен су О из нашумевшего корейского проекта «Игра в кальмара» получил статуэтку как лучший актер второго плана.

С полным списком победителей премии «Золотой глобус 2022» можно ознакомиться ниже.

 

 

Главные фильмы и телесериалы

Победители и номинанты премии Золотой глобус 2022

Лучший фильм (драма)

Победитель
599 р.
Власть пса
The Power of the Dog
Белфаст
Belfast
499 р.
Король Ричард
King Richard
199 р.
Дюна
Dune
CODA: Ребенок глухих родителей
Coda

Лучший фильм (комедия/мюзикл)

Победитель
Вестсайдская история
West Side Story
Лакричная пицца
Licorice Pizza
599 р.
Тик-так, бум!
tick, tick...Boom!
Сирано
Cyrano
599 р.
Не смотрите наверх
Don't Look Up

Лучший режиссер

Победитель
Джейн Кэмпион
Власть пса
The Power of the Dog
Мэгги Джилленхол
Незнакомая дочь
The Lost Daughter
Кеннет Брана
Белфаст
Belfast
Дени Вильнев
Дюна
Dune
Стивен Спилберг
Вестсайдская история
West Side Story

Лучшая мужская роль (драма)

Победитель
Уилл Смит
Король Ричард
King Richard
Махершала Али
Лебединая песня
Swan Song
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
The Power of the Dog
Дензел Вашингтон
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
Хавьер Бардем
Быть Рикардо
Being the Ricardos

Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)

Победитель
Эндрю Гарфилд
Тик-так, бум!
tick, tick...Boom!
Питер Динклэйдж
Сирано
Cyrano
Купер Хоффман
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Леонардо ДиКаприо
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Энтони Рамос
На высоте мечты
In the Heights

Лучшая женская роль (драма)

Победитель
Николь Кидман
Быть Рикардо
Being the Ricardos
Леди Гага
Дом Gucci
House of Gucci
Джессика Честейн
Глаза Тэмми Фэй
The Eyes of Tammy Faye
Оливия Колман
Незнакомая дочь
The Lost Daughter
Кристен Стюарт
Спенсер
Spencer

Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)

Победитель
Рэйчел Зеглер
Вестсайдская история
West Side Story
Эмма Стоун
Круэлла
Cruella
Дженнифер Лоуренс
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Марион Котийяр
Аннетт
Annette
Алана Хаим
Лакричная пицца
Licorice Pizza

Лучший актер второго плана

Победитель
Коди Смит-МакФи
Власть пса
The Power of the Dog
Джейми Дорнан
Белфаст
Belfast
Трой Коцур
CODA: Ребенок глухих родителей
Coda
Киаран Хайндс
Белфаст
Belfast
Бен Аффлек
Нежный бар
The Tender Bar

Лучшая актриса второго плана

Победитель
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
West Side Story
Онжаню Эллис
Король Ричард
King Richard
Кирстен Данст
Власть пса
The Power of the Dog
Катрина Балф
Белфаст
Belfast
Рут Негга
Идентичность
Passing

Лучший сценарий

Победитель
Кеннет Брана
Белфаст
Belfast
Пол Томас Андерсон
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Джейн Кэмпион
Власть пса
The Power of the Dog
Адам МакКей
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Аарон Соркин
Быть Рикардо
Being the Ricardos

Лучшая музыка к фильму

Победитель
199 р.
Дюна
Dune
Параллельные матери
Madres paralelas
599 р.
Власть пса
The Power of the Dog
299 р.
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Энканто
Encanto

Лучшая песня

Победитель
99 р.
Не время умирать
No Time to Die
299 р.
Респект
Respect
499 р.
Король Ричард
King Richard
Энканто
Encanto
Белфаст
Belfast

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ
Параллельные матери
Madres paralelas
Купе номер 6
Hytti nro 6
599 р.
Рука Бога
È stata la mano di Dio
Герой
Ghahreman

Лучший анимационный фильм

Победитель
Энканто
Encanto
Моя афганская семья
My Sunny Maad
1 р.
Лука
Luca
Побег
Flee
Райя и последний дракон
Raya and the Last Dragon

Лучший сериал (драма)

Победитель
Наследники
Succession
599 р.
Люпен
Lupin
Утреннее шоу
The Morning Show
599 р.
Игра в кальмара
Squid Game
599 р.
Поза
Pose

Лучший сериал (комедия/мюзикл)

Победитель
Хитрости
Hacks
Тед Лассо
Ted Lasso
Псы резервации
Reservation Dogs
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Великая
The Great

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ

Победитель
Подземная железная дорога
The Underground Railroad
Мейр из Исттауна
Mare Of Easttown
599 р.
Уборщица. История матери-одиночки
Maid
Американская история преступлений
American Crime Story
Ломка
Dopesick

Лучший актер сериала (драма)

Победитель
Джереми Стронг
Наследники
Succession
Брайан Кокс
Наследники
Succession
Омар Си
Люпен
Lupin
Ли Чон Чэ
Игра в кальмара
Squid Game
Билли Портер
Поза
Pose

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)

Победитель
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Ted Lasso
Энтони Андерсон
Черноватый
Black-ish
Николас Холт
Великая
The Great
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building

Лучшая актриса сериала (драма)

Победитель
Эмджей Родригес
Поза
Pose
Узо Адуба
Пациенты
In Treatment
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
The Morning Show
Кристин Барански
Хорошая борьба
The Good Fight
Элизабет Мосс
Рассказ служанки
The Handmaid's Tale

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

Победитель
Джин Смарт
Хитрости
Hacks
Ханна Эйнбиндер
Хитрости
Hacks
Эль Фаннинг
Великая
The Great
Исса Рэй
Белая ворона
Insecure
Трэйси Эллис Росс
Черноватый
Black-ish

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ

Победитель
Майкл Китон
Ломка
Dopesick
Пол Беттани
ВандаВижен
WandaVision
Оскар Айзек
Сцены из супружеской жизни
Scenes From a Marriage
Юэн МакГрегор
Холстон
Halston
Тахар Рахим
Змей
The Serpent

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ

Победитель
Кейт Уинслет
Мейр из Исттауна
Mare Of Easttown
Джессика Честейн
Сцены из супружеской жизни
Scenes From a Marriage
Синтиа Эриво
Гений
Genius
Элизабет Олсен
ВандаВижен
WandaVision
Маргарет Куэлли
Уборщица. История матери-одиночки
Maid

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Победитель
Ен су О
Игра в кальмара
Squid Game
Билли Крудап
Утреннее шоу
The Morning Show
Марк Дюпласс
Утреннее шоу
The Morning Show
Киран Калкин
Наследники
Succession
Бретт Голдштейн
Тед Лассо
Ted Lasso

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Победитель
Сара Снук
Наследники
Succession
Дженнифер Кулидж
Белый лотос
The White Lotus
Кейтлин Дивер
Ломка
Dopesick
Энди МакДауэлл
Уборщица. История матери-одиночки
Maid
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо
Ted Lasso
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