Кидман, Уинслет и другие: названы лауреаты «Золотого глобуса»

В США состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус 2022».
Так, фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл». Лучшим сериалом названы «Наследники».
За лучшие женскую и мужскую драматическую роль получили награды Николь Кидман («Быть Рикардо») и Уилл Смит («Король Ричард»).
Награду за лучшую мужскую роль в комедии вручили Эндрю Гарфилду («Тик-так, бум!»), лучшую женскую — Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». Джейн Кэмпион («Власть пса») стала победителем среди режиссеров, а «Энканто» от студии Disney — лучшим анимационным фильмом.
Билли Айлиш наградили за композицию No Time To Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а немецкого композитора Ханса Циммера за оригинальную музыку к фильму «Дюна».
В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как оно отказалось принять ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает тысячи долларов в качестве вознаграждения от студий и звезд, которые впоследствии получают «Золотой глобус». На фоне скандала было решено провести церемонию в сокращенном формате: без красной дорожки и телетрансляции.
Напомним, ранее многие кинематографисты призвали к бойкоту премии, а некоторые актеры вернули свои награды. Так, Том Круз отказался от статуэток за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном четвертого июля», а также за роль второго плана в «Магнолии».