Кидман, Уинслет и другие: названы лауреаты «Золотого глобуса»

В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как оно отказалось принять ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает тысячи долларов в качестве вознаграждения от студий и звезд, которые впоследствии получают «Золотой глобус». На фоне скандала было решено провести церемонию в сокращенном формате: без красной дорожки и телетрансляции.