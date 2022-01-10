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10 января 2022, новость

Кидман, Уинслет и другие: названы лауреаты «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы
Николь Кидман | Источник: Legion-Media.ru

В США состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус 2022». 

Так, фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл». Лучшим сериалом названы «Наследники».

За лучшие женскую и мужскую драматическую роль получили награды Николь КидманБыть Рикардо») и Уилл СмитКороль Ричард»).

Награду за лучшую мужскую роль в комедии вручили Эндрю ГарфилдуТик-так, бум!»), лучшую женскую — Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». Джейн Кэмпион («Власть пса») стала победителем среди режиссеров, а «Энканто» от студии Disney — лучшим анимационным фильмом.

Билли Айлиш наградили за композицию No Time To Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а немецкого композитора Ханса Циммера за оригинальную музыку к фильму «Дюна».

Николь Кидман, Уилл Смит и «Власть пса»

В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как оно отказалось принять ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает тысячи долларов в качестве вознаграждения от студий и звезд, которые впоследствии получают «Золотой глобус». На фоне скандала было решено провести церемонию в сокращенном формате: без красной дорожки и телетрансляции. 

Напомним, ранее многие кинематографисты призвали к бойкоту премии, а некоторые актеры вернули свои награды. Так, Том Круз отказался от статуэток за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном четвертого июля», а также за роль второго плана в «Магнолии».

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Билли Айлиш
Billie Eilish
Наследники
Рэйчел Зеглер
Rachel Zegler
Николь Кидман
Nicole Kidman
Ханс Циммер
Hans Zimmer
Сядь за руль моей машины
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Вестсайдская история
Энканто
Джейн Кэмпион
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