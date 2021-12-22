Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов до конца года

«Манюня», с 15 декабря

Среди гор и долин в небольшом городке живут две девочки — Наринэ из армянской семьи и Манюня из еврейской. Теплый ностальгический сериал по автобиографической повести Наринэ Абгарян рассказывает об их крепкой дружбе и приключениях, а также о грозной бабушке, обладающей взрывной харизмой и непререкаемым авторитетом. Обаяние «Манюни» — в пропитанных солнцем пейзажах, юморе, который перешел из книжек, и двух юных артистках. Екатерина Темнова сыграла рыжеволосую оптимистку Манюню, а Карина Каграманян — Наринэ.

Продюсерами экранизации выступили Гевонд и Сарик Андреасяны, закадровый текст читает Чулпан Хаматова.

Манюня 2021 / Россия, Армения 6+ комедия приключения Моя оценка Хочу посмотреть

«В раю мест нет», с 15 декабря

Геолог Вика (Екатерина Вилкова) и геофизик Андрей (Артем Ткаченко) некоторое время назад болезненно расстались. Но работа есть работа, и вместе они пытаются обнаружить место падения большого метеорита. Как только ученые подбираются к цели, их отбрасывает назад во времени. Вика и Андрей пытаются разобраться в причинах временного коллапса и заодно предотвратить череду трагедий в личной жизни.

«В раю мест нет» создан в экспериментальном формате коротких историй, каждый из шести эпизодов длится в среднем 15 минут. Удобнее всего смотреть их залпом, не растягивая.

«МакГрубер», с 16 декабря

Сериальное продолжение пародийного боевика «СуперМакГрубер» про придурковатого суперагента, который умудряется спасать мир. Уилл Форте возвращается к роли агента-неудачника в неизменной стеганой жилетке, компанию ему по-прежнему составляют Кристен Уиг и Райан Филипп. Фильм 2010 года вырос из скетчевых пародий Saturday Night Live на боевики 1980-х. Спустя одиннадцать лет сериал продолжает традицию юмора в духе «Голого пистолета», а у руля все те же Джон Соломон и Йорма Такконе, снимавшие оригинальную комедию.

МакГрубер 2021 / США комедия боевик Моя оценка Хочу посмотреть

«Станция 11», с 16 декабря

Фантастический мини-сериал о постпандемийном и далеко не счастливом будущем.

Во время театрального спектакля «Король Лир» актеру (Гаэль Гарсиа Берналь) становится плохо, и он умирает прямо на сцене от сердечного приступа. Один из зрителей сопровождает восьмилетнюю актрису Кирстен домой и по дороге узнает о смертельной эпидемии, атаковавшей весь мир. Спустя двадцать лет повзрослевшая Кирстен (Маккензи Дэвис) путешествует по разрушенному миру и ставит шекспировские спектакли…

Феномен «Станции одиннадцать» в удивительном, не подающемся логике предчувствии: сериал о вирусе гриппа, который уничтожил человечество, стали снимать буквально за несколько месяцев до вспышки эпидемии ковида. В основе лежит роман канадки Эмили Сент-Джон Мандел, переведенный, кстати, на русский язык.

«Развод», с 17 декабря

Комедийная драма про кризис в отношениях по-индийски.

Известный писатель Арья (Мадхаван) и его красавица-жена Шрути (Сурвин Чавла) медленно, но верно идут к разводу. Без скандалов, по-дружески. Ради дочери они продолжают жить вместе, частенько устраивают общие ужины, а прощаясь, посылают друг другу не воздушные поцелуи, а остроумные колкости. Невооруженным глазом видно: между ними еще сверкают искры. Только вот Арье мешает его характер: дня не пройдет, как он не натворит чего-нибудь возмутительного.

Развод 2021 / Индия 16+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

«1883», с 19 декабря

Колоритный приквел к телевизионному вестерну «Йеллоустоун».

События развиваются в 1883 году. В центре повествования семейство Даттонов, которое отправляется в путешествие на запад в поисках подходящего места для жилья. Американские кочевники бегут от нищеты и неустроенности и надеются на лучшее будущее. Но их путь — весьма живописный — будет полит не только потом, но и кровью.

Для поклонников «Йеллоустоуна» спин-офф – достойный предновогодний подарок. Поставил новый проект все тот же Тейлор Шеридан, умеющий размашисто изобразить мир, полный смертельных опасностей и красивых мужских морщин.

1883 2021 / США 16+ драма вестерн Моя оценка Хочу посмотреть

«Два», с 23 декабря

Инициативный Леха и трусоватый Жека накрепко застряли в финансовой дыре. Чтобы как-то приподняться, они придумывают разнообразные способы разжиться деньгами, но все авантюры оборачиваются крахом. Впрочем, это только укрепляет дружбу двух сантехников.

Сериал снят в формате десятиминутных скетчей. Автор идеи и исполнитель одной из главных ролей — Евгений Кулик.

Два 2021 / Россия 18+ драма комедия криминал Хочу посмотреть

«Море Спокойствия», с 24 декабря

В 2075 году на планете Земля обнаруживается дефицит питьевой воды. Чтобы дать человечеству шанс на выживание, группа исследователей отправляется на космическом корабле на Луну. Их задача – обнаружить заброшенную лабораторию и найти образцы воды. Миссия для экипажа может оказаться смертельной, ведь до сих пор непонятно, по каким причинам погибли их коллеги со станции на Луне.

В главной роли в новом южнокорейском фантастическом триллере — романтичный Кон Ю, уже хорошо знакомый по «Поезду в Пусан» и «Игре в кальмара».

«Очень британский скандал», с 26 декабря

Британский мини-сериал о нашумевшем разводе герцога и герцогини Аргайл. Процесс приобрел громкую славу из-за многочисленных измен герцогини Маргарет (Клер Фой). Как утверждал ее далеко не идеальный супруг (Пол Беттани), число любовников жены стремилось к восьмидесяти.

«Очень британский скандал» задумывался как антология провокационных инцидентов среди британского истеблишмента. Первый сезон вышел в 2018 году и рассказывал о политике Джереми Торпе (Хью Грант), старательно скрывавшем сексуальную ориентацию.

«Книга Бобы Фетта», с 29 декабря

Второстепенный герой «Звездных войн» сначала обрел необъяснимую популярность среди фанатов космической саги, а теперь наконец обзавелся собственным сериалом. Обещается, что в «Книге Бобы Фетта» нам покажут прошлое загадочного охотника за головами, а именно — то, что происходило с героем между событиями фильма «Империя наносит ответный удар» и вторым сезоном «Мандалорца».

Также смотрите новые сезоны сериалов:

«Ведьмак», второй сезон, с 18 декабря

«Знахарь», второй сезон, с 13 декабря

«Когти», четвертый сезон, с 20 декабря

«Эмили в Париже», второй сезон, с 23 декабря