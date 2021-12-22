Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 декабря 2021, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов до конца года

От Ведьмака до Бобы Фетта, от Манюни до Эмили, которая продолжает покорять Париж, — эти и другие герои встречаются в сериальных новинках последних недель 2021-го в нашем дайджесте

«Манюня», с 15 декабря

Среди гор и долин в небольшом городке живут две девочки — Наринэ из армянской семьи и Манюня из еврейской. Теплый ностальгический сериал по автобиографической повести Наринэ Абгарян рассказывает об их крепкой дружбе и приключениях, а также о грозной бабушке, обладающей взрывной харизмой и непререкаемым авторитетом. Обаяние «Манюни» — в пропитанных солнцем пейзажах, юморе, который перешел из книжек, и двух юных артистках. Екатерина Темнова сыграла рыжеволосую оптимистку Манюню, а Карина Каграманян — Наринэ.

Продюсерами экранизации выступили Гевонд и Сарик Андреасяны, закадровый текст читает Чулпан Хаматова.

Манюня
2021/Россия, Армения6+комедияприключения
Моя оценка

«В раю мест нет», с 15 декабря

Геолог Вика (Екатерина Вилкова) и геофизик Андрей (Артем Ткаченко) некоторое время назад болезненно расстались. Но работа есть работа, и вместе они пытаются обнаружить место падения большого метеорита. Как только ученые подбираются к цели, их отбрасывает назад во времени. Вика и Андрей пытаются разобраться в причинах временного коллапса и заодно предотвратить череду трагедий в личной жизни.

«В раю мест нет» создан в экспериментальном формате коротких историй, каждый из шести эпизодов длится в среднем 15 минут. Удобнее всего смотреть их залпом, не растягивая.

В раю мест нет
2021/Россиямелодрамафантастика
Моя оценка

«МакГрубер», с 16 декабря

Сериальное продолжение пародийного боевика «СуперМакГрубер» про придурковатого суперагента, который умудряется спасать мир. Уилл Форте возвращается к роли агента-неудачника в неизменной стеганой жилетке, компанию ему по-прежнему составляют Кристен Уиг и Райан Филипп. Фильм 2010 года вырос из скетчевых пародий Saturday Night Live на боевики 1980-х. Спустя одиннадцать лет сериал продолжает традицию юмора в духе «Голого пистолета», а у руля все те же Джон Соломон и Йорма Такконе, снимавшие оригинальную комедию.

МакГрубер
2021/СШАкомедиябоевик
Моя оценка

«Станция 11», с 16 декабря

Фантастический мини-сериал о постпандемийном и далеко не счастливом будущем.

Во время театрального спектакля «Король Лир» актеру (Гаэль Гарсиа Берналь) становится плохо, и он умирает прямо на сцене от сердечного приступа. Один из зрителей сопровождает восьмилетнюю актрису Кирстен домой и по дороге узнает о смертельной эпидемии, атаковавшей весь мир. Спустя двадцать лет повзрослевшая Кирстен (Маккензи Дэвис) путешествует по разрушенному миру и ставит шекспировские спектакли…

Феномен «Станции одиннадцать» в удивительном, не подающемся логике предчувствии: сериал о вирусе гриппа, который уничтожил человечество, стали снимать буквально за несколько месяцев до вспышки эпидемии ковида. В основе лежит роман канадки Эмили Сент-Джон Мандел, переведенный, кстати, на русский язык.

Станция 11
2021/США16+драмафантастика
Моя оценка

«Развод», с 17 декабря

Комедийная драма про кризис в отношениях по-индийски.

Известный писатель Арья (Мадхаван) и его красавица-жена Шрути (Сурвин Чавла) медленно, но верно идут к разводу. Без скандалов, по-дружески. Ради дочери они продолжают жить вместе, частенько устраивают общие ужины, а прощаясь, посылают друг другу не воздушные поцелуи, а остроумные колкости. Невооруженным глазом видно: между ними еще сверкают искры. Только вот Арье мешает его характер: дня не пройдет, как он не натворит чего-нибудь возмутительного.

Развод
2021/Индия16+драмакомедия
Моя оценка

«1883», с 19 декабря

Колоритный приквел к телевизионному вестерну «Йеллоустоун».

События развиваются в 1883 году. В центре повествования семейство Даттонов, которое отправляется в путешествие на запад в поисках подходящего места для жилья. Американские кочевники бегут от нищеты и неустроенности и надеются на лучшее будущее. Но их путь — весьма живописный — будет полит не только потом, но и кровью.

Для поклонников «Йеллоустоуна» спин-офф – достойный предновогодний подарок. Поставил новый проект все тот же Тейлор Шеридан, умеющий размашисто изобразить мир, полный смертельных опасностей и красивых мужских морщин.

1883
2021/США16+драмавестерн
Моя оценка

«Два», с 23 декабря

Инициативный Леха и трусоватый Жека накрепко застряли в финансовой дыре. Чтобы как-то приподняться, они придумывают разнообразные способы разжиться деньгами, но все авантюры оборачиваются крахом. Впрочем, это только укрепляет дружбу двух сантехников.

Сериал снят в формате десятиминутных скетчей. Автор идеи и исполнитель одной из главных ролей — Евгений Кулик.

Два
2021/Россия18+драмакомедиякриминал

«Море Спокойствия», с 24 декабря

В 2075 году на планете Земля обнаруживается дефицит питьевой воды. Чтобы дать человечеству шанс на выживание, группа исследователей отправляется на космическом корабле на Луну. Их задача – обнаружить заброшенную лабораторию и найти образцы воды. Миссия для экипажа может оказаться смертельной, ведь до сих пор непонятно, по каким причинам погибли их коллеги со станции на Луне.

В главной роли в новом южнокорейском фантастическом триллере — романтичный Кон Ю, уже хорошо знакомый по «Поезду в Пусан» и «Игре в кальмара».

Море Спокойствия
2021/Южная Корея16+фантастикатриллер

«Очень британский скандал», с 26 декабря

Британский мини-сериал о нашумевшем разводе герцога и герцогини Аргайл. Процесс приобрел громкую славу из-за многочисленных измен герцогини Маргарет (Клер Фой). Как утверждал ее далеко не идеальный супруг (Пол Беттани), число любовников жены стремилось к восьмидесяти.

«Очень британский скандал» задумывался как антология провокационных инцидентов среди британского истеблишмента. Первый сезон вышел в 2018 году и рассказывал о политике Джереми Торпе (Хью Грант), старательно скрывавшем сексуальную ориентацию.

Очень британский скандал
2021/Великобритания16+драма

«Книга Бобы Фетта», с 29 декабря

Второстепенный герой «Звездных войн» сначала обрел необъяснимую популярность среди фанатов космической саги, а теперь наконец обзавелся собственным сериалом. Обещается, что в «Книге Бобы Фетта» нам покажут прошлое загадочного охотника за головами, а именно — то, что происходило с героем между событиями фильма «Империя наносит ответный удар» и вторым сезоном «Мандалорца».

Книга Бобы Фетта
2021/США16+фантастикабоевикприключения

Также смотрите новые сезоны сериалов:

«Ведьмак», второй сезон, с 18 декабря

«Знахарь», второй сезон, с 13 декабря

«Когти», четвертый сезон, с 20 декабря

«Эмили в Париже», второй сезон, с 23 декабря

«Сваты», седьмой сезон, с 27 декабря

«Вампиры средней полосы», новогодняя серия, 29 декабря

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Развод
Очень британский скандал
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
Артем Ткаченко
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели
Море Спокойствия
Кон Ю
Gong Yoo
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Евгений Кулик
МакГрубер
Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели
599 р.
Эмили в Париже
199 р.
Вампиры средней полосы
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
В раю мест нет
Екатерина Вилкова
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Уилл Форте
Will Forte
1 р.
Манюня
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
599 р.
Ведьмак
Клер Фой
Claire Foy
Сериалы 2021 года про необычные путешествия, перевернувшие жизнь
1 р.
Знахарь
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
«Давайте разделимся!»: 13 глупейших ошибок героев фильмов ужасов
Станция 11
Два
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Пол Беттани
Paul Bettany
Мэл Гибсон снимется в приквеле «Джона Уика»
Сваты
1883
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Книга Бобы Фетта
Маккензи Дэвис
Mackenzie Davis
Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры
15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году
22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
По мотивам «Преступления и наказания» снимут сериал про 90-е
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Праздник кино: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Сериал «Сверхъестественное» получит приквел
Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров
Уколова, Виторган, Топольницкая снимаются в сериале «Квартета И»
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
Новые трейлеры
Сваты
Трейлер
Смерть на Ниле
Дублированный трейлер №2
Почка
Трейлер
20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс
Трейлер (англ.)
Оторви и выбрось
Трейлер
Предпоследняя инстанция
Трейлер
Первый Оскар
Тизер-трейлер
Ведьмак: Происхождение
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь