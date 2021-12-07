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7 декабря 2021, новость

Назван лучший сценарий века

Гильдия сценаристов Америки выбрала лучшие киносценарии XXI столетия
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.

Фильмом с лучшим сценарием признали «Прочь» Джордана Пила. На втором месте — картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

В первую десятку также вошли ленты «Паразиты», «Старикам тут не место», «Лунный свет», «Нефть», «Бесславные ублюдки», «Почти знаменит» и «Помни».

Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы «Касабланка», «Крестный отец» и «Китайский квартал».

Напомним, ранее был опубликован рейтинг лучших сериалов XXI века, в составлении которого участвовали 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран. Узнайте, какие шоу вошли в первую десятку, по ссылке.

7.2
Прочь
2017/США18+триллердетективужасы
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Лунный свет
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Паразиты
Дэвид Финчер
David Fincher
Почти знаменит
1 р.
Старикам тут не место
Прочь
Нефть
Мишель Гондри
Michel Gondry
Бесславные ублюдки
Вечное сияние чистого разума
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