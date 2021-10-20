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20 октября 2021, новость

Назван лучший сериал 21-го века

206 критиков из 43 стран составили топ-100 выдающихся телепроектов
Фиби Уоллер-Бридж в сериале «Дрянь»

По версии «Би-би-си», лучшим сериалом XXI века названа американская криминальная драма «Прослушка» от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года. Ознакомиться с полным рейтингом из сотни самых выдающихся телепроектов века можно на сайте телерадиокомпании.

Второе место списка занимает американский драматический сериал «Безумцы», семь сезонов которого транслировались на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. Шоу получило четыре рекордные премии «Эмми» подряд в категории «Лучший драматический сериал».

7.9
Прослушка
2002/США18+драмакриминалтриллер
Моя оценка

На третьем месте — «Во все тяжкие», премьерные серии которого транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Четвертое место занял британский сериал «Дрянь», созданный актрисой и сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, которая также сыграла в нем главную роль.

Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»

На пятой строчке рейтинга — фэнтези «Игра престолов» для HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, а последняя серия финального сезона увидела свет 19 мая 2019 года.

В десятку лучших сериалов XXI столетия также вошли сериал HBO «Я могу уничтожить тебя» — громкий проект прошлого лета длиной в один сезон, «Оставленные», который выходил в эфир на HBO с 29 июня 2014 года по 4 июня 2017 года, «Американцы», который транслировался с 30 января 2013 по 31 мая 2018 года на канале FX, британская версия шоу «Офис», которая три года — с 2001 по 2003 — шла на BBC Two и BBC One, а также продолжающиеся на HBO с 2018 года «Наследники» — сериал автора знаменитого «Пип шоу» Джесси Армстронга.

7.3
Наследники
2018/США18+драма
Моя оценка

В составлении рейтинга участвовали 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.

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