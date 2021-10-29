Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной

Телеведущего Андрея Малахова вызвали на опрос в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве после инцидента с актрисой Светланой Светличной, которую считали пропавшей. Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Согласно его данным, следователи якобы хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей артистки — спустя сутки поисков Светличная была найдена на съемках ток-шоу «Прямой эфир».
Журналист тогда опубликовал совместное фото с актрисой из телевизионной студии на своей странице в Instagram. «Нашлась!» — подписал он пост.
Оперативно связаться с самим Малаховым «Ленте.ру» во время подготовки публикации не удалось — он сбрасывает телефонные звонки.
О пропаже актрисы стало известно со слов ее сына Алексея Ивашова — он сообщил, что Светличная пропала 21 октября. Ситуацию с исчезновением лично взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
В конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армянской ССР. В 1963 году окончила ВГИК (мастерская режиссера и сценариста Михаила Ромма). После окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера.
Дебют Светличной в кино состоялся в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика. Кроме того, актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Особую популярность Светличная получила благодаря роли коварной соблазнительницы в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. В 1974 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Также артистка сыграла в картинах и сериалах «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Девушка и смерть» и многих других.