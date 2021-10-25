Друг Светличной прокомментировал информацию о ее исчезновении

Друг 81-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной после слухов о ее исчезновении в беседе с РИА «Новости» рассказал, где она находится.
37-летний актер Иван Николаев уточнил, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать.
О том, что актриса почти неделю не выходит на связь с родственниками, ранее сообщал «МК».
В конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армянской ССР. В 1963 году окончила ВГИК (мастерская режиссера и сценариста Михаила Ромма). После окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера.
Дебют Светличной в кино состоялся в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика. Кроме того, актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Особую популярность Светличная получила благодаря роли коварной соблазнительницы в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. В 1974 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Также артистка сыграла в картинах и сериалах «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Девушка и смерть» и многих других.