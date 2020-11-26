80-летняя Светлана Светличная госпитализирована

Советская и российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источник.
По данным РЕН ТВ, Светличная почувствовала недомогание: у нее возникла сильная головная боль, после чего актриса вызвала медиков. 80-летняя звезда, по информации «Пятого канала», сейчас находится под наблюдением врачей. Другие подробности состояния здоровья Светличной не приводятся.
Позже Светличная сообщила РИА «Новости», что проходит медобследование в больнице из-за головных болей: «Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать».
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армянской ССР. В 1963 году окончила ВГИК (мастерская режиссера и сценариста Михаила Ромма). После окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера.
Дебют Светличной в кино состоялся в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика. Кроме того, актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Особую популярность Светличная получила благодаря роли коварной соблазнительницы в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. В 1974 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Также артистка сыграла в картинах и сериалах «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Девушка и смерть» и многих других.