80-летняя Светлана Светличная госпитализирована

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Советская и российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источник.



По данным РЕН ТВ, Светличная почувствовала недомогание: у нее возникла сильная головная боль, после чего актриса вызвала медиков. 80-летняя звезда, по информации «Пятого канала», сейчас находится под наблюдением врачей. Другие подробности состояния здоровья Светличной не приводятся.

«Да, действительно, Cветлана Афанасьевна была госпитализирована в одну из московских клиник с обострением хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сообщил РБК представитель Светличной.

Позже Светличная сообщила РИА «Новости», что проходит медобследование в больнице из-за головных болей: «Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать».