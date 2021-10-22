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22 октября 2021, новость

Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов

Ведущий признался, что перестал общаться с бывшим коллегой
Марат Башаров | Источник: PersonaStars

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров заявил, что его бывший коллега Сергей Сафронов, уволенный после обвинений в получении взяток, хотел вернуться обратно. Подробности он раскрыл в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой для шоу на канале «Алена, блин!».

Башаров рассказал, что после увольнения из «Битвы экстрасенсов» Сафронов начал «поливать грязью» его и всех остальных коллег в интервью. «Я его [Сафронова] не осуждаю, я его не поддерживаю, я просто перестал с ним общаться», — подчеркнул он.

Также ведущий вспомнил, что через некоторое время Сафронов пытался вернуться обратно в шоу.

Новость
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой
Он говорил: «А за что вы меня уволили? Вот Башаров. Я же не бью жен, как Башаров. Вы его не увольняли, а вот меня уволили».
Марат Башаров

Башаров добавил, что после этого случая для него Сафронов исчез как человек.

Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» в ноябре 2020 года после того, как одна из участниц шоу Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Она сообщила, что ведущий подсказывал ответы на испытаниях. Сафронов назвал ее заявления ложью. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд снял с ведущего обвинения.

В апреле 2020 года Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в сети появилась петиция с требованием лишить его Государственной премии России и звания заслуженного артиста Татарстана. 

Новый, 22-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал на ТНТ 25 сентября. Место Сафронова в нем занял известный иллюзионист Илья Ларионов.

5.8
Битва экстрасенсов
2007/Россия16+реалити-шоушоу талантов
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