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26 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»

Об этом сообщил телеканал ТНТ
Сергей Сафронов в шоу «Битва экстрасенсов»

Иллюзиониста Сергея Сафронова, который более десяти лет работал над передачей «Битва экстрасенсов» на ТНТ, отстранили от проекта. В пресс-службе телеканала прокомментировали случившееся:

Новость
Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал об участниках-шарлатанах
Ведущий Сергей Сафронов отстранен от участия в съемках «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть команду проекта, дав подсказку одному из участников отборочных испытаний, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал.

Представители ТНТ заверили, что съемки проекта «ведутся в условиях строгого эксперимента», за чистотой которого наблюдают независимые эксперты. В пресс-службе добавили:

Команда проекта никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги за участие ни у одного из испытуемых экстрасенсов.

Ранее одна из кандидаток на участие в «Битве экстрасенсов», Алина Вердиш, опубликовала в сети ролик, в котором заявила, что Сафронов вымогал у испытуемых взятки за подсказки.

«Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ с 2007 года. Это российский аналог британского шоу Britain’s Psychic Challenge, в ходе которого участники выполняют различные задания, используя экстрасенсорные способности. Сергей Сафронов выступал на проекте в качестве скептика.

5.8
Битва экстрасенсов
2007/Россия16+реалити-шоушоу талантов
Моя оценка

Создателей «Битвы экстрасенсов» не раз обвиняли в обмане. Кроме того, в 2018 году бывший редактор программы Олег Лоскутов признался, что в период своей работы придумывал красивые «легенды» для некоторых участников, чтобы поднять рейтинг шоу, а также за вознаграждение «сливал» им информацию о проводимых испытаниях.

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