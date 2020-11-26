Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»

Сергей Сафронов в шоу «Битва экстрасенсов»

Иллюзиониста Сергея Сафронова, который более десяти лет работал над передачей «Битва экстрасенсов» на ТНТ, отстранили от проекта. В пресс-службе телеканала прокомментировали случившееся:

Ведущий Сергей Сафронов отстранен от участия в съемках «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть команду проекта, дав подсказку одному из участников отборочных испытаний, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал.

Представители ТНТ заверили, что съемки проекта «ведутся в условиях строгого эксперимента», за чистотой которого наблюдают независимые эксперты. В пресс-службе добавили:

Команда проекта никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги за участие ни у одного из испытуемых экстрасенсов.

Ранее одна из кандидаток на участие в «Битве экстрасенсов», Алина Вердиш, опубликовала в сети ролик, в котором заявила, что Сафронов вымогал у испытуемых взятки за подсказки.

«Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ с 2007 года. Это российский аналог британского шоу Britain’s Psychic Challenge, в ходе которого участники выполняют различные задания, используя экстрасенсорные способности. Сергей Сафронов выступал на проекте в качестве скептика.