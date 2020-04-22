Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
30 фильмов
От Дулиттла до Аладдина: 30 добрых фильмов для всей семьи
15 фильмов
15 воодушевляющих фильмов про поиск смысла жизни
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
22 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой

Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве

Марат Башаров принял участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая задала гостю программы неудобные вопросы о личной жизни, карьере, а также о проблемах с алкоголем.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Кроме прочего, Башаров ответил на обвинения в домашнем насилии в отношении двух своих экс-супруг. Вместе с актером в студии появилась его бывшая возлюбленная Елизавета Круцко.

Марат Башаров снимался в фильмах и сериалах «Граница: Таежный роман», «Свадьба», «Сибирский цирюльник», «72 метра», «Охота на изюбря», «Турецкий гамбит», «Движение вверх», «Батальонъ».

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

4.0
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Выпуск программы с Маратом Башаровым выйдет 25 апреля в 21.00 на канале НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Секрет на миллион
Марат Башаров
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Валерия Кудрявцева
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Известная актриса рассказала, что Валерия обманом попала на ТВ
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Сценарист «Чернобыля» захотел утешить создателей сериала НТВ
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Звезда «Не родись красивой» снимается в новом сериале
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Галкин, Ревва, Собчак на пресс-конференции премии «Муз-ТВ»
Стоцкая пришла в шоу «Секрет на миллион»
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Неузнаваемая Хаматова: первые кадры со съемок «Доктора Лизы»
Бывшие мужья Пугачевой раскроют ее тайны в шоу Кудрявцевой
Жена исчезнувшего из эфира ведущего рассказала о его состоянии
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Мария Кожевникова придет в 100-й выпуск шоу Леры Кудрявцевой
Ксения Собчак раскроет личные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Стал известен состав жюри нового сезона шоу «Ты супер!»
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Тест Geely Coolray: в чём проблема «Volvo за пол-цены»? Они научились! Вот теперь точно: китайцы научились делать хорошие автомобили. Но есть, как минимум, один подвох... Или даже два
Популярные темы на «Детях»
Кто-нибудь знает женщин, которые никогда не работали? 243
Синонимично-свободная угадайка 224
Фотоуроки: обсуждение фотографий 185
а как у вас? 135
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь