Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой

Марат Башаров принял участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущая задала гостю программы неудобные вопросы о личной жизни, карьере, а также о проблемах с алкоголем.

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Кроме прочего, Башаров ответил на обвинения в домашнем насилии в отношении двух своих экс-супруг. Вместе с актером в студии появилась его бывшая возлюбленная Елизавета Круцко.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.