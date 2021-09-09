«Битва экстрасенсов» вернется на ТВ с новым скептиком

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Телеканал ТНТ готовит для зрителей новый, 22-й сезон мистического шоу «Битва экстрасенсов».

В новых выпусках зрители увидят не только новых участников, которые будут проходить еще более сложные испытания, чем раньше, но и нового скептика — известного иллюзиониста Илью Ларионова. Его главная задача — распознать обман, найти настоящих экстрасенсов и определить сильнейшего из них.

«Битва экстрасенсов» очень крутой проект, который у всех на слуху. При этом он очень противоречивый, ведь не все готовы верить в экстрасенсорику. <...> Опыт в моей профессии иллюзиониста даст мне понять, обладает ли человек необычным даром или же обманывает меня, используя какие-то трюки или приспособления.

Чтобы попасть в новый сезон, претендентам предстоит пройти традиционные испытания: «Ширма» и «Багажник». По словам скептика, на отборочном испытании он уже видел, как один участник трижды нашел в багажнике машины человека. «Мне хотелось его обнять, — признается новый ведущий «Битвы». — При том, что моя задача была всячески его сбивать. Но если ты действительно обладаешь даром, сбить тебя невозможно».

Напомним, в ноябре 2020 года одна из кандидаток на участие в «Битве экстрасенсов», Алина Вердиш, опубликовала в сети ролик, в котором заявила, что скептик шоу Сергей Сафронов вымогал у испытуемых взятки за подсказки. После инцидента иллюзиониста, который более десяти лет работал над передачей, отстранили от проекта.