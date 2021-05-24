Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
24 мая 2021, новость

Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения»

Занявшая 9-е место на конкурсе певица также рассказала о ближайших планах после возвращения домой
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Фото: https://eurovision.tv/

Представлявшая Россию на «Евровидении» Манижа поделилась впечатлениями о конкурсе с телеканалом «Звезда».

Исполнительница призналась, что почувствовала «сильные ощущения» из-за того, что ей и ее команде удалось показать лучшую сторону России.

Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене. Нас поддержало огромное количество европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы.
Манижа

Она добавила, что верит в то, что музыка может быть интернациональной.

Новость
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»

Беседуя с журналистами, артистка рассказала и о самом ярком воспоминании после возвращения в Москву. «Прохожу паспортный контроль, и на паспортном контроле сидит такая настоящая русская женщина. Она берет мой паспорт, смотрит на меня, на паспорт. И потом такая: "Вас можно поздравить. Это они не правы, а вы правы. Все правильно сделали. Молодец"», — вспомнила певица, признавшись, что ей было очень приятно услышать эти слова.

Рассуждая о планах на ближайшее будущее, певица упомянула, что хочет немножко передохнуть. Придя домой, она надеется первым делом принять ванну и выпить кофе, а затем вернуться к работе.

Итоги песенного конкурса подвели накануне в Роттердаме. Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов. Россия, от которой выступала Манижа, оказалась на девятой строчке с 204 баллами.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Манижа
Manizha
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»
Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»
Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа высказалась о хейтерах
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»
На «Евровидение» пустят зрителей
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Эксперты оценили шансы Манижи на победу на «Евровидении»
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Манижа пожаловалась Собчак на травлю из-за «Евровидения»
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Манижа представит Россию на «Евровидении»: реакция звезд
Составлен список возможных участников «Евровидения» от России
Участника «Евровидения» от России выберут зрители
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Назван победитель «Детского Евровидения»
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
В США запускают американскую версию «Евровидения»
Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
«Евровидение 2020» официально отменили
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении»
СМИ: Лазарев стал прототипом героя комедии «Евровидение»
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Лазареву присвоили порядковый номер в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Лазарев заранее оправдался за поражение на «Евровидении»
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
«Евровидение» впервые за несколько лет не покажут на ТВ в США
Лазарев обрадовался своему номеру в полуфинале «Евровидения»
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Американке вернули кольцо, о пропаже которого она даже не знала Украшение она дала поносить своей внучке
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 555
И опять про Должен 468
Забавные картинки 448
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь