Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: https://eurovision.tv/

Представлявшая Россию на «Евровидении» Манижа поделилась впечатлениями о конкурсе с телеканалом «Звезда».

Исполнительница призналась, что почувствовала «сильные ощущения» из-за того, что ей и ее команде удалось показать лучшую сторону России.

Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене. Нас поддержало огромное количество европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы. Манижа

Она добавила, что верит в то, что музыка может быть интернациональной.

Беседуя с журналистами, артистка рассказала и о самом ярком воспоминании после возвращения в Москву. «Прохожу паспортный контроль, и на паспортном контроле сидит такая настоящая русская женщина. Она берет мой паспорт, смотрит на меня, на паспорт. И потом такая: "Вас можно поздравить. Это они не правы, а вы правы. Все правильно сделали. Молодец"», — вспомнила певица, признавшись, что ей было очень приятно услышать эти слова.

Рассуждая о планах на ближайшее будущее, певица упомянула, что хочет немножко передохнуть. Придя домой, она надеется первым делом принять ванну и выпить кофе, а затем вернуться к работе.