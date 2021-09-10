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10 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Борисов, Раппопорт, Уколова: наши на премьерах в Венеции

Российские кинематографисты представили свои работы на международном киносмотре
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса состоялась премьера фильма российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Картину вместе с постановщиками представили актеры Юра Борисов, Тимофей Трибунцев и Анастасия Уколова.

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Главный герой фильма-притчи — сотрудник правоохранительных органов капитан Федор Волконогов. Когда его объявляют преступником, он в одночасье превращается в изгоя и сбегает, не дожидаясь ареста. Беда не приходит одна — неожиданно Федору является вестник с того света и сообщает, что ему осталось жить всего сутки, и после смерти Волконогова ждут вечные муки в Аду. Он сможет попасть в Рай, если раскается и если его простит хотя бы один человек. 

В Италию на киносмотр прибыла также Ксения Раппопорт, вместе с Борисовым снявшаяся в картине молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома». Фильм включен в новую программу «Горизонты экстра». 

Напомним, Венецианский кинофестиваль стартовал 1 сентября и продлится до 11 сентября. В программу вошла 21 картина, в том числе вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса», драма Педро Альмодовара «Параллельные матери», сатирическая комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра «Официальный конкурс».

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