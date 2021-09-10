Борисов, Раппопорт, Уколова: наши на премьерах в Венеции

Главный герой фильма-притчи — сотрудник правоохранительных органов капитан Федор Волконогов. Когда его объявляют преступником, он в одночасье превращается в изгоя и сбегает, не дожидаясь ареста. Беда не приходит одна — неожиданно Федору является вестник с того света и сообщает, что ему осталось жить всего сутки, и после смерти Волконогова ждут вечные муки в Аду. Он сможет попасть в Рай, если раскается и если его простит хотя бы один человек.