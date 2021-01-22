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22 января 2021, ТАССновость

Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»

Актриса исполнила главную роль в картине Андрея Кончаловского о расстреле забастовки в Новочеркасске
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Многим зрителям по всему миру будет интересен и близок фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, но решение Американской киноакадемии относительно выдвижения картины на «Оскар» предугадать нельзя. Такое мнение в интервью ТАСС высказала исполнительница главной роли Юлия Высоцкая:

Новость
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Здесь имеет значение миллион обстоятельств. Это и политические моменты, и другие претенденты на награду. Если бы за «Оскар» в один год боролись «Крестный отец» и «Восемь с половиной», кого бы выбрало жюри?
Юлия Высоцкая

Ранее черно-белую драму Кончаловского заявили от России в качестве претендента на попадание в число номинантов премии «Оскар». Сам режиссер усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с историей.

События фильма «Дорогие товарищи!», получившего приз на Венецианском кинофестивале, разворачиваются в 1962 году в Новочеркасске. Рабочие электровозостроительного завода устраивают забастовку: требуют повышения зарплат и снижения цен на продукты. Когда протестующих поддерживают рабочие других предприятий, в город вводят войска. Мирная демонстрация заканчивается бойней, в которой погибают люди.

5.2
Дорогие товарищи!
2020/Россия16+драмаисторический
Моя оценка

Высоцкая сыграла Людмилу, убежденную коммунистку, чье мировоззрение меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток. По словам Юлии, она — из тех артистов, которые «всегда защищают своего персонажа и могут объяснить любые его действия»:

Нет на свете людей однозначно плохих или исключительно хороших. Конечно, есть патологические, медицинские случаи — мы не берем Чикатило. А истории Людмилы или Хельмута из фильма «Рай» — это истории общечеловеческие.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.

Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
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399 р.
Дорогие товарищи!
Юлия Высоцкая
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