Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Многим зрителям по всему миру будет интересен и близок фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, но решение Американской киноакадемии относительно выдвижения картины на «Оскар» предугадать нельзя. Такое мнение в интервью ТАСС высказала исполнительница главной роли Юлия Высоцкая:

Новость Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции

Ранее черно-белую драму Кончаловского заявили от России в качестве претендента на попадание в число номинантов премии «Оскар». Сам режиссер усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с историей.

События фильма «Дорогие товарищи!», получившего приз на Венецианском кинофестивале, разворачиваются в 1962 году в Новочеркасске. Рабочие электровозостроительного завода устраивают забастовку: требуют повышения зарплат и снижения цен на продукты. Когда протестующих поддерживают рабочие других предприятий, в город вводят войска. Мирная демонстрация заканчивается бойней, в которой погибают люди.

Высоцкая сыграла Людмилу, убежденную коммунистку, чье мировоззрение меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток. По словам Юлии, она — из тех артистов, которые «всегда защищают своего персонажа и могут объяснить любые его действия»:

Нет на свете людей однозначно плохих или исключительно хороших. Конечно, есть патологические, медицинские случаи — мы не берем Чикатило . А истории Людмилы или Хельмута из фильма « Рай » — это истории общечеловеческие.