Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Многим зрителям по всему миру будет интересен и близок фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, но решение Американской киноакадемии относительно выдвижения картины на «Оскар» предугадать нельзя. Такое мнение в интервью ТАСС высказала исполнительница главной роли Юлия Высоцкая:
Здесь имеет значение миллион обстоятельств. Это и политические моменты, и другие претенденты на награду. Если бы за «Оскар» в один год боролись «Крестный отец» и «Восемь с половиной», кого бы выбрало жюри?
Ранее черно-белую драму Кончаловского заявили от России в качестве претендента на попадание в число номинантов премии «Оскар». Сам режиссер усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с историей.
События фильма «Дорогие товарищи!», получившего приз на Венецианском кинофестивале, разворачиваются в 1962 году в Новочеркасске. Рабочие электровозостроительного завода устраивают забастовку: требуют повышения зарплат и снижения цен на продукты. Когда протестующих поддерживают рабочие других предприятий, в город вводят войска. Мирная демонстрация заканчивается бойней, в которой погибают люди.
Высоцкая сыграла Людмилу, убежденную коммунистку, чье мировоззрение меняется, когда в кровавой демонстрации бесследно исчезает ее дочь-подросток. По словам Юлии, она — из тех артистов, которые «всегда защищают своего персонажа и могут объяснить любые его действия»:
93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.