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13 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Россия отправит на «Оскар» фильм Кончаловского с Высоцкой

Лента «Дорогие товарищи!» поборется за попадание в номинацию «Лучший международный фильм»
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В 2021 году от России на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Лента будет бороться за попадание в номинацию «Лучший международный фильм». Режиссер, являющийся членом Российского оскаровского коммитета, в этом году не принимал участие в голосовании.

Он отметил, что гордится высокой оценкой своей работы со стороны коллег, многие из которых родились в СССР:

Новость
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну. <...> Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом…
Андрей Кончаловский

«Я не уверен, что это в принципе возможно», — подчеркнул постановщик.

Действие фильма «Дорогие товарищи!» разворачивается в 1962 году и освещает забастовку рабочих в Новочеркасске. В центре сюжета — история убежденной коммунистки Людмилы (ее роль исполнила Юлия Высоцкая), работницы парткома, критикующей протестующих. После того, как во время демонстрации пропадает ее дочь-подросток, мировоззрение женщины меняется.

4.9
Дорогие товарищи!
2020/Россия16+драмаисторический
Моя оценка

Лента ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и награду «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго.

93-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 25 апреля 2021 года, номинанты будут объявлены в марте.

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