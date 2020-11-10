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10 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского

Лента «Дорогие товарищи!» ранее получила приз на Венецианском кинофестивале
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В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Поддержать режиссера и исполнительницу главной роли Юлию Высоцкую пришли Надежда Михалкова, Александр Домогаров, Дарья Повереннова, Анна Бегунова, Алена Водонаева, Анна Снаткина, Полина Ауг, а также сын режиссера Егор Кончаловский и внучка Мария Михалкова-Кончаловская.

Слова Кончаловского, сказанные со сцены во время премьеры, цитирует ТАСС:

Новость
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Эта картина советского режиссера. Другой вопрос в том, что мы не могли делать такие картины, когда случилось это событие. Я получил возможность создать ту эпоху сейчас.
Андрей Кончаловский

Постановщик и его жена также поблагодарили зрителей, которые пришли на премьеру несмотря на пандемию коронавируса.

Действие фильма «Дорогие товарищи!» разворачивается в 1962 году и освещает забастовку рабочих в Новочеркасске. В центре сюжета — история убежденной коммунистки Людмилы, работницы парткома, критикующей протестующих. После того, как во время демонстрации пропадает ее дочь-подросток, мировоззрение женщины меняется. Лента была ранее удостоена приза на Венецианском кинофестивале.

4.9
Дорогие товарищи!
2020/Россия16+драмаисторический
Моя оценка

Фильм выходит в широкий прокат 12 ноября.

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