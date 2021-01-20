Мэтт Дэймон в фильме «Тор: Рагнарек»

Мэтт Дэймон появится в фильме «Тор: Любовь и гром». Актер уже прилетел в Австралию, где пройдут съемки, и находится на обязательном карантине, пишет Deadline. По данным местных СМИ, Дэймон будет находиться в стране «несколько месяцев».

Артист поблагодарил съемочную группу и правительство Австралии, отметив, что работа над фильмом стоит того, чтобы провести две недели в режиме самоизоляции.

Ранее Дэймон появился в эпизодической роли в фильме «Тор: Рагнарек»: он перевоплотился в актера, игравшего Локи в театральной постановке. Какая роль будет у звезды в новой картине, пока не сообщается.

Карен Гиллан, исполнительница роли Небулы в фильмах по вселенной Marvel, тоже снимется в новом блокбастере. Об этом актриса рассказала в инстаграме, добавив, что специально для съемок сделала короткую стрижку — чтобы легче было гримироваться.

Карен Гиллан в фильме «Стражи Галактики»

Первый фильм «Тор» вышел в 2011 году, спустя два года последовало продолжение «Тор 2: Царство тьмы». В 2017 году на экраны вышел боевик «Тор: Рагнарек». Роль громовержца исполняет Крис Хемсворт.