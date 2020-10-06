Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли

Новая картина о Темном рыцаре, которую снимает режиссер Мэтт Ривз (« Планета обезьян: Революция »), должна была выйти 1 октября 2021. В результате премьеру «Бэтмена» подвинули на 4 марта 2022 года. Представители Warner Bros. объяснили перенос даты выхода фильма пандемией коронавируса , из-за которой зрители отказываются посещать кинотеатры. Помимо этого, Паттинсон в сентябре 2020 года заболел коронавирусом , что затормозило съемки.

Что касается «Матрицы 4», то ее выход был назначен на 1 апреля 2022 года, но премьеру перенесли на несколько месяцев назад: теперь картина появится на экранах раньше, а именно — 22 декабря 2021 года. Новую часть научно-фантастического боевика снимает Лана Вачовски. Кроме Ривза, в фильме также задействованы Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II.