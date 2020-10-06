Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли

Кинокомпания Warner Bros. объявила о переносе выхода фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, новой экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» с Тимоти Шаламе и четвертой части культовой франшизы «Матрица» с бессменным Киану Ривзом. Об этом сообщает Vulture.
Новая картина о Темном рыцаре, которую снимает режиссер Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»), должна была выйти 1 октября 2021. В результате премьеру «Бэтмена» подвинули на 4 марта 2022 года. Представители Warner Bros. объяснили перенос даты выхода фильма пандемией коронавируса, из-за которой зрители отказываются посещать кинотеатры. Помимо этого, Паттинсон в сентябре 2020 года заболел коронавирусом, что затормозило съемки.
В то же время на 1 октября 2021 года — предыдущую назначенную дату выхода «Бэтмена» — перенесен выход фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. В новой экранизации истории о Поле Атрейдесе и загадочной планете Арракис, помимо Шаламе, снялись Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Зендая, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Джейсон Момоа и другие актеры.
Что касается «Матрицы 4», то ее выход был назначен на 1 апреля 2022 года, но премьеру перенесли на несколько месяцев назад: теперь картина появится на экранах раньше, а именно — 22 декабря 2021 года. Новую часть научно-фантастического боевика снимает Лана Вачовски. Кроме Ривза, в фильме также задействованы Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II.