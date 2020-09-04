Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»

Британский актер Роберт Паттинсон сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, в результате чего съемки фильма «Бэтмен» снова были прерваны. Об этом сообщает The Deadline.
Сейчас работа над фильмом ведется в Лондоне. Через три дня после возобновления съемок они вновь были остановлены из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из членов съемочной команды. Как пояснили в киностудии The Warner Bros., заразившийся был изолирован в соответствии с действующими правилами. Позднее стало известно, что COVID-19 был обнаружен именно у Паттинсона.
Других подробностей в киностудии не рассказали, объяснив это защитой личной жизни актеров.
О том, что Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года.
Съемки нового фильма популярной франшизы начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте на фоне пандемии коронавируса. На тот момент режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция») сообщал, что отснята уже четверть материала.
Премьера кинокартины в США запланирована на 1 октября 2021 года. Помимо Паттинсона, в фильме снимаются Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Пол Дано, Питер Сарсгаард и другие. Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах «Сумерки». Также сыграл в картинах «Высшее общество», «Хорошее время», «Космополис» и многих других.