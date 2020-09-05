Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале. Она заявила, что хочет, чтобы ее называли актером, сообщает The Guardian.

Я принадлежу к тому поколению, где слово «актриса» всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером. Кейт Бланшетт

Таким образом актриса, возглавляющая жюри фестиваля в Венеции в 2020 году, поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и отказаться от наград за лучшие женскую и мужскую роли. Взамен организаторы немецкого киносмотра, напомним, ввели «гендерно-нейтральные» номинации за главную роль и роль второго плана, независимо от пола исполнителей.

Венецианский кинофестиваль уже не раз обвиняли в сексизме. Например, в 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе «Золотой лев» выбрали только одну женщину-режиссера. В 2019 году гран-при жюри завоевала картина «Офицер и шпион» польско-французского режиссера Романа Полански, обвиненного в США в изнасиловании 13-летней девочки.

В этом году в конкурсной программе фестиваля на острове Лидо — работы восьми женщин-режиссеров. Бланшетт видит в этом «прямой ответ на позитивные шаги, которые были сделаны».