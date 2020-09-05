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5 сентября 2020, Газета.Ruновость

Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой

Артистка поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале. Она заявила, что хочет, чтобы ее называли актером, сообщает The Guardian. 

Новость
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Я принадлежу к тому поколению, где слово «актриса» всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером.
Кейт Бланшетт

Таким образом актриса, возглавляющая жюри фестиваля в Венеции в 2020 году, поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и отказаться от наград за лучшие женскую и мужскую роли. Взамен организаторы немецкого киносмотра, напомним, ввели «гендерно-нейтральные» номинации за главную роль и роль второго плана, независимо от пола исполнителей.

Венецианский кинофестиваль уже не раз обвиняли в сексизме. Например, в 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе «Золотой лев» выбрали только одну женщину-режиссера. В 2019 году гран-при жюри завоевала картина «Офицер и шпион» польско-французского режиссера Романа Полански, обвиненного в США в изнасиловании 13-летней девочки.

В этом году в конкурсной программе фестиваля на острове Лидо — работы восьми женщин-режиссеров. Бланшетт видит в этом «прямой ответ на позитивные шаги, которые были сделаны».

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