На Берлинале отменили отдельные награды для актеров и актрис

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля отменили отдельные награды для актеров и актрис, сообщает РИА «Новости».
Вместо призов за лучшую женскую и мужскую роль теперь будут вручать «гендерно-нейтральные» награды — «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана».
Berlinale в 2021 году не будет уходить в онлайн — предполагается, что связанные с пандемией коронавируса ограничения к тому времени будут сняты. Фестиваль планируется провести в обычном формате, гостям обещают обеспечить максимальную безопасность.
Берлинский фестиваль проходит с 1951 года. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В 2020 году главную награду 70-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — получил фильм «Зла не существует» режиссера Мохаммада Расулофа. Лучшим актером стал Элио Джермано («Я хотел спрятаться»), а лучшей актрисой — Паула Бир («Ундина»).