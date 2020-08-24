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24 августа 2020, Газета.Ruновость

На Берлинале отменили отдельные награды для актеров и актрис

Теперь призы будут вручаться по-новому
Берлинский кинофестиваль | Источник: Legion-Media.ru

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля отменили отдельные награды для актеров и актрис, сообщает РИА «Новости».

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Вместо призов за лучшую женскую и мужскую роль теперь будут вручать «гендерно-нейтральные» награды — «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана».

Berlinale в 2021 году не будет уходить в онлайн — предполагается, что связанные с пандемией коронавируса ограничения к тому времени будут сняты. Фестиваль планируется провести в обычном формате, гостям обещают обеспечить максимальную безопасность.

Берлинский фестиваль проходит с 1951 года. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В 2020 году главную награду 70-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — получил фильм «Зла не существует» режиссера Мохаммада Расулофа. Лучшим актером стал Элио ДжерманоЯ хотел спрятаться»), а лучшей актрисой — Паула Бир («Ундина»).

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