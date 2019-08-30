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Офицер и шпион

J'accuse

IMDb7.4
Награды:
Венецианский кинофестиваль2
20192 ч. 12 мин.драматриллеристорический
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Сюжет фильма:

Герой фильма «Офицер и шпион» — сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус (Луи Гаррель), объявленный особо опасным преступником и сосланный на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного.

Режиссер
Роман Полански
В ролях
Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье, Матье Амальрик, Мельвиль Пупо, Оливье Гурме, Грегори Гадебуа, Херв Пьер, Дидье Сандр, Эрик Руф
Страна
Италия, Франция
Премьера
30 января 2020 (РФ)
30 августа (Мир)
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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