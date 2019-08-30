Герой фильма «Офицер и шпион» — сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус (Луи Гаррель), объявленный особо опасным преступником и сосланный на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного.