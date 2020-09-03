Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции

В Италии открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, который проходит в офлайн-формате после вспышки коронавируса COVID-19. Фильмом открытия стала драма Даниэле Лукетти «Фамильный узел», которую итальянский режиссер и сценарист представил лично. По красной дорожке также прошли звездные гости и члены жюри: актеры Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Мэтт Диллон, Людивин Санье, Роберта Армани («Библейские сказания: Мария Магдалина»), сын Алена Делона Энтони Делон («Вмешательство»), модель Тейлор Хилл и другие.
Начало церемонии посвятили ушедшему из жизни в начале июля итальянскому композитору Эннио Морриконе — были представлены трибьют в исполнении оркестра, а также послание от кинорежиссеров.
Почетный приз
Награду смотра за карьерные достижения в этом году получила Тильда Суинтон. Британская актриса выступила на церемонии с речью, завершив ее словами, которые цитирует Variety:
Viva Venezia. Кино, кино, кино. Ваканда навсегда. Ничего, кроме любви.
Таким образом Суинтон почтила память скончавшегося в августе коллеги Чедвика Боузмана, исполнившего в супергеройском фильме Marvel «Черная Пантера» роль короля вымышленной африканской страны под названием Ваканда.
Жюри и главные фильмы фестиваля
Жюри «Венеции 2020» возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт. К ней присоединились, в частности, актеры Мэтт Диллон и Людивин Санье, режиссер Кристиан Петцольд («Ундина») и другие.
В основной конкурс вошло 18 фильмов, среди которых — «Мир грядущий» с Ванессой Кирби, Кэтрин Уотерстон и Кейси Аффлеком в главных ролях, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли, «Фрагменты женщины» с Шайей ЛаБафом, «Жена шпиона» Киеси Куросавы, «Снега больше не будет» Малгожаты Шумовска и Михала Энглерта.
Среди самых ожидаемых премьер фестиваля — короткометражная драма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли. Новый фильм испанского режиссера — киноадаптация одноименной пьесы 1930 года Жана Кокто, повествующей о телефонном разговоре женщины с давним любовником.
Российские ленты
Россию в основном конкурсе представит фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли. Лента рассказывает о бойне, которой в 1962 году закончилась забастовка рабочих завода в Новочеркасске. Также в рамках конкурса авторского кино Venice Days покажут картину «Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского, которая рассказывает о последствиях захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Кроме того, на фестивале зрители увидят приключенческую драму Филиппа Юрьева «Китобой», которую продюсировал Алексей Учитель. В ленте, рассказывающей историю любви юного чукотского охотника к молчаливой девушке из видеочата, одну из ролей сыграла Кристина Асмус.
Венецианский кинофестиваль 2020 продлится до 12 сентября. Дирекция решила не переводить его в онлайн-формат, как большинство мировых смотров в этом году из-за пандемии. В то же время из-за урозы коронавируса были повышены меры безопасности — сокращено количество фотографов, ограничен доступ публики, гостям и участникам предписывается соблюдать социальную дистанцию.