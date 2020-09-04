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4 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Роберт Дауни-мл. заявил об уходе из киновселенной Marvel

Актер подтвердил, что не вернется к образу Железного человека в новых фильмах
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Голливудский актер Роберт Дауни-мл. заявил о своем уходе из киновселенной Marvel в подкасте SmartLess. Слова актера передает портал Desert News.

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Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся его проекты в киновселенной, Дауни-мл. сообщил, что все они уже закончены. Таким образом, он опроверг слухи о своем возможном возвращении к роли Железного человека в фильме «Черная вдова».

О том, что в лентах от Marvel он, скорее всего, больше сниматься не будет, актер говорил еще в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что Роберт Дауни-младший предложил сменить пол Железного человека. Артист поддержал появление женского персонажа в киновселенной во время выступления на мероприятии Gene Siskel Film Center Gala.

Персонаж Дауни-мл. появлялся в картинах «Мстители: Война бесконечности», «Человек-паук: Возвращение домой», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона», трех частях сольного фильма «Железный человек» и других лентах по комиксам. В заключительной части «Мстителей» герой погиб.

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