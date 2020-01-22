Дауни-младший запросил «нелепую» сумму за возвращение в Marvel

Роберт Дауни-младший требует от продюсеров «нелепую» сумму денег за свое возможное возвращение в киновселенную Marvel. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров. Источники отметили: актер действительно не против вновь сыграть Тони Старка (Железного человека), однако за это он требует больше средств, чем получил за съемки в кинокомиксе «Мстители: Финал» (ранее СМИ сообщали, что его гонорар составил $20 млн).
Отмечается, что Дауни-младший настаивает на повышении гонорара вне зависимости от того, в каком проекте будет участвовать: в сериале или новом фильме по вселенной Marvel.
Персонаж Дауни-младшего появлялся в картинах «Мстители: Война бесконечности», «Человек-паук: Возвращение домой», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона», трех частях сольного фильма — «Железного человека» — и других лентах по комиксам. В заключительной части «Мстителей» герой погиб.