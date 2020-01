Дауни-младший запросил «нелепую» сумму за возвращение в Marvel

Роберт Дауни-младший требует от продюсеров «нелепую» сумму денег за свое возможное возвращение в киновселенную Marvel. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров. Источники отметили: актер действительно не против вновь сыграть Тони Старка (Железного человека), однако за это он требует больше средств, чем получил за съемки в кинокомиксе «Мстители: Финал» (ранее СМИ сообщали, что его гонорар составил $20 млн).