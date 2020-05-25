СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом

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В различных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что коронавирус выявлен у еще одной участницы «Танцев со звездами» — вслед за Аленой Бабенко COVID-19 якобы заразилась актриса Дарья Мороз. Соответствующую информацию сообщил Mash, новость перепечатали и другие издания.

«Вести.ру», сообщая о возможном коронавирусе у Мороз, отметили, что на «России 1» ранее рассказывали о проблемах со здоровьем, которые помешали актрисе принять участие в съемках финала шоу «Танцы со звездами». Портал цитирует сообщение телеканала:

К сожалению, одна из участниц — Дарья Мороз — не смогла принять участие в соревновании по состоянию здоровья. Поэтому пару Дарья Мороз — Святослав Герасимов зрители не увидели.

Тем не менее, официального подтверждения диагноза ни от Дарьи Мороз, ни от создателей «Танцев со звездами» нет.