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25 мая 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Ранее COVID-19 подтвердился у двух участниц шоу «Танцы со звездами», в котором также принимала участие актриса
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В различных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что коронавирус выявлен у еще одной участницы «Танцев со звездами» — вслед за Аленой Бабенко COVID-19 якобы заразилась актриса Дарья Мороз. Соответствующую информацию сообщил Mash, новость перепечатали и другие издания.

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«Вести.ру», сообщая о возможном коронавирусе у Мороз, отметили, что на «России 1» ранее рассказывали о проблемах со здоровьем, которые помешали актрисе принять участие в съемках финала шоу «Танцы со звездами». Портал цитирует сообщение телеканала:

К сожалению, одна из участниц — Дарья Мороз — не смогла принять участие в соревновании по состоянию здоровья. Поэтому пару Дарья Мороз — Святослав Герасимов зрители не увидели.

Тем не менее, официального подтверждения диагноза ни от Дарьи Мороз, ни от создателей «Танцев со звездами» нет.

Отметим, ранее, кроме Алены Бабенко, коронавирусом заразилась еще одна участница шоу — Мария Ивакова. Телеведущая, однако, быстро вылечилась и даже смогла принять участие в записи финального выпуска.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
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