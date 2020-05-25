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25 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Названы победители шоу «Танцы со звездами»

Завершился показ одиннадцатого сезона популярного проекта

На телеканале «Россия» показали финал одиннадцатого сезона шоу «Танцы со звездами». За победу боролись Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Иван Стебунов и Инна Свечникова.

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Что касается пар Марии Порошиной и Евгения Раева и Андрея Чернышова и Анны Мельниковой, то они выбыли из гонки по результатам голосования зрителей и жюри. Также шоу по состоянию здоровья покинула Дарья Мороз.

Оставшиеся конкурсанты исполнили номера с приглашенными профессиональными танцорами, повторили свои самые яркие выступления и станцевали в стиле фьюжн. Стебунов и Свечникова для заключительного этапа соревнований подготовили номер на тему сериала «Игра престолов», а Ткаченко и Семенова посвятили танец Николаю Цискаридзе.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

До объявления результатов соревнования зрителей ждали сюпризы: выступление пары профессионалов — Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой, — номер «секретного гостя», которым оказался ведущий шоу Андрей Малахов, а также возвращение Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили. Пара исполнила афроамериканский джайв, который репетировала для одного из предыдущих туров соревнования. Партнеры не показывали номер ранее, так как выбыли из проекта, когда стало известно, что Ивакова заразилась коронавирусом.

Жюри отдало наибольшее количество баллов Варнаве и Тагинцеву, однако после зрительского голосования победителями были признаны Стебунов и Свечникова.

В шоу «Танцы со звездами» деятели кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора. Проект стартовал в России в 2006 году. Одиннадцатый сезон запустили в апреле 2020-го.

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