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25 мая 2020, Lenta.RuновостьСъемки

Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

Звезде пришлось покинуть шоу «Танцы со звездами»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Заслуженная артистка России Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом. Об этом она рассказала в инстаграме. По словам Бабенко, из-за болезни ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами», не дойдя до финала. Актриса самоизолировалась, как только почувствовала недомогание:

Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету.
Алена Бабенко

Бабенко рассказала, что в настоящее время находится в медучреждении под наблюдением врачей и уже чувствует себя лучше. «Я благодарна моему изумительному партнеру Максиму Петрову, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!» — отметила звезда.⠀

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Ранее коронавирусом переболела другая участница нового сезона «Танцев со звездами» — Мария Ивакова. Кроме того, шоу досрочно покинула из-за травмы Елена Летучая. Шоу, в котором звезды кино и эстрады соревнуются за звание лучшего танцора, завершилось в конце мая. 

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