Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

Заслуженная артистка России Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом. Об этом она рассказала в инстаграме. По словам Бабенко, из-за болезни ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами», не дойдя до финала. Актриса самоизолировалась, как только почувствовала недомогание: