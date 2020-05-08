Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом

У Марии Иваковой диагностировали COVID-19. Экс-ведущая «Орла и решки» и участница «Танцев со звездами» рассказала об этом в инстаграме, отметив, что все тесты на коронавирус у нее оказались положительными:
Температуры нет, а из симптомов — только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю.
У партнера Иваковой по «Танцам со звездами» Евгения Папунаишвили, а также у ее возлюбленного, актера Никиты Ефремова, тесты на вирус отрицательные. «Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в "Танцах со звездами", ни на улице минимум две недели вы меня не увидите, — подвела итог телеведущая. — Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить, не знаю. Буду вас держать в курсе событий».
Ивакова ранее участвовала в шоу «Форт Боярд. Возвращение». Мария является ведущей программы «Утро Пятницы».
Что касается «Танцев со звездами», то новый сезон проекта стартовал в апреле. Это развлекательное танцевальное шоу, в котором звезды кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора. Передачу ведет Андрей Малахов, кроме Иваковой, в ней появились Мария Порошина, Дарья Мороз, Екатерина Варнава и другие.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили у звезды сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» актера Петра Красилова. А у 73-летней народной артистки России Татьяны Васильевой была диагностирована двусторонняя пневмония, тест на коронавирус впоследствии дал отрицательный результат.