Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом

У партнера Иваковой по «Танцам со звездами» Евгения Папунаишвили, а также у ее возлюбленного, актера Никиты Ефремова, тесты на вирус отрицательные. «Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в "Танцах со звездами", ни на улице минимум две недели вы меня не увидите, — подвела итог телеведущая. — Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить, не знаю. Буду вас держать в курсе событий».