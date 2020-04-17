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17 апреля 2020, Кино Mail.ruстатья

Полный сюр: 10 гипнотических фильмов про абсурдную реальность

Порой в нашей жизни происходит такой сюр, что становится трудно отличить ее от кино — особенно такого гипнотизирующего, запутанного и странного, как в нашей подборке
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«Внутренняя империя»

В 2006 году главный творец завораживающих головоломок, сюрреалистических образов и зашифрованных смыслов Дэвид Линч снял, пожалуй, свой самый непонятный фильм — хотя после «Малхолланд Драйва» это казалось невозможным. Мир «Внутренней империи» стал квинтэссенцией того безумия, в котором зачастую обнаруживают себя линчевские герои, оказывающиеся то в плену иррационального зла в «Твин Пиксе», то внутри воплощенного наяву кошмарного сна в «Шоссе в никуда». Героиня Лоры Дерн — молодая актриса, которая так вживается в свою роль, что в какой-то момент теряет связь с реальностью, блуждая в потемках то ли сошедшего с ума города, то ли собственного подсознания. Снятое на цифровую камеру, искажающую лица на крупных планах, происходящее в фильме не имеет четкой структуры и не поддается никакой логике. Впрочем, зритель, загипнотизированный увиденным, к концу фильма уже давно перестает ее искать.

Далее: «Побудь в моей шкуре»
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«Побудь в моей шкуре»

Фантастическая драма Джонатана Глейзера, явно вдохновленная творчеством Линча, подарила Скарлетт Йоханссон ее самую странную роль, а зрителям — чарующее путешествие по трассам Эдинбурга вместе с загадочной брюнеткой с огромными зелеными глазами. Периодически ей на пути попадаются автостопщики, которые становятся жертвами красавицы-инопланетянки. Мы и сами не до конца понимаем, что именно происходит с несчастными, но это не беда. В этой слегка безжизненной и неуютной, но очень красивой и необычной истории можно искать и находить множество трактовок, и каждая из них будет иметь право на существование.

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Далее: «Под Сильвер-лейк»
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«Под Сильвер-лейк»

Неонуар о загадочном Лос-Анджелесе и девушке, которая, конечно же, мистическим образом исчезает. Впрочем, не так уж бесследно — в попытках ее отыскать главный герой находит зацепки во всем, что видит и слышит, в итоге распутывая клубок глобального заговора. Длинный, запутанный, но увлекательный детектив Дэвида Роберта Митчелла, ранее снявшего один из самых любопытных хорроров последних лет «Оно» (не имеющий отношения к клоунам), — еще одно произведение, наполненное символами и тайнами. Автор погружает зрителя в мир конспирологии и отсылок к поп-культуре, которые важно замечать и складывать воедино — чтобы сложился и сам фильм. Пока одни говорят, что его бессмысленность бессмысленна, другие уже пророчат картине звание культовой.

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Далее: «Приходит дракон»
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«Приходит дракон»

Иранский ретро-триллер «Приходит дракон» завлекает колоритом, интригует происходящим и удерживает своей хитросплетенной структурой. Когда-то у старого кладбища посреди пустыни на острове покончил с собой политзаключенный, которого поглотила то ли земля, то ли живущий под ней дракон. Расследовать происшествие было поручено красавчику-детективу в компании звукорежиссера и геолога, которые втянулись в абсурдное течение жизни острова. Через пятьдесят лет засекреченные архивы всплывают, а ответы — нет. Новое расследование выводит героев к роковой женщине со шпионским прошлым под гипнотически красивый электронный саундтрек.

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Далее: «Пена дней»
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«Пена дней»

Изобретательный ум режиссера Мишеля Гондри сотворил одну из самых оригинальных и проникновенных мелодрам XXI века «Вечное сияние чистого разума», и с каждым новым фильмом его неуемная фантазия находила все новые и новые способы воплощения самых неординарных идей. Смешение снов и реальности, ватные облака, игрушечные лошади, огромные руки и абсурдные беседы составляли его по-хорошему инфантильную «Науку сна». Более взрослая история — трагичной любви, рассказанная в не менее сюрной «Пене дней», также разворачивается в воображаемом мире, где влюбленные Одри Тоту и Ромен Дюрис летают на свидания в тучках, солнце живет в коридоре обычной квартиры, внутри людей растут цветы, а самое опасное оружие можно растопить теплом человеческого сердца.

Далее: «О бесконечности»
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«О бесконечности»

Шведский режиссер Рой Андерссон — один из тех редких авторов с ярко выраженным единым стилем, который на протяжении своего творчества словно снимает один и тот же фильм. Кажется, будто его чудаковатые персонажи кочуют из сюжета в сюжет, обитая в своей вселенной — сюрреалистичном отражении нашей собственной, в котором все чуть-чуть странные, хотя, по сути, самые обычные. Такова его «экзистенциальная трилогия», невероятно поэтично повествующая о самых простых вещах. В ее завершающей части «О бесконечности» от лица женщины рассказывается история человеческой жизни во всей ее банальности, красоте и жестокости.

Далее: «Оленья кожа»
7/10

«Оленья кожа»

Автомобильная покрышка, наделенная человеческой сущностью и способная убивать каждого встречного одной только мыслью; мужчина, потерявший собаку, а вместе с ней рассудок; начинающий режиссер, который хочет снять фильм о том, как под воздействием волн из телевизоров люди умирают мучительной смертью... Набор сюжетов, представленных в фильмах француза Квентина Дюпье, — это кладезь сюрреализма, которому позавидовал бы сам Луис Бунюэль. В «Оленьей коже», черной сатире на общество потребления, предмет — на сей раз кожаная куртка — вновь становится оружием мести, которое природа намерена использовать против жалких и слабых по натуре людишек. Смех смехом, но после просмотра начинаешь настороженно коситься в сторону собственного пуховика.

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Далее: «Неоновый демон»
8/10

«Неоновый демон»

Датчанин Николас Виндинг Рефн, потеснивший самого Ларса фон Триера в нише провокационного кино, в 2016 году развлек каннскую публику триллером «Неоновый демон» — с блестками, кровью и ангельской Эль Фаннинг в главной роли. Эффектная сатирическая лента о провинциалке, приехавшей покорять голливудские подиумы, может похвастаться выдающимся набором жести, среди которой присутствуют, например, некрофилия и каннибализм. Так Рефн саркастически обыгрывает глянцевый мир, «американскую мечту» молоденьких девушек, съеденных яркой, сверкающей и лоснящейся, но мертвой изнутри, искусственной и извращенной реальностью.

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Далее: «Лобстер»
9/10

«Лобстер»

Издевательская антиутопия Йоргоса Лантимоса шокирует и одновременно приковывает к экрану, где разворачивается душераздирающая, циничная и довольно жестокая сатира на современное общество. В недалеком будущем одиноких людей отправляют в некий отель, где за 45 дней им нужно подыскать себе пару. Тех, кому это не удается, превращают в выбранное ими животное. Но где-то за пределами отеля, в лесу прячется группа сопротивления, к которой и присоединяется герой в исполнении Колина Фаррелла. Спастись от этой безнадежности помогают только грустная ирония и парадоксальный юмор, благодаря которым сюрреалистичный и трагичный мир героев становится нам ближе, понятнее, а потому — еще страшнее.

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Далее: «Солнцестояние»
10/10

«Солнцестояние»

Впечатливший зрителей мощной «Реинкарнацией» Ари Астер снял не менее пугающую и еще более демоническую ленту, замешанную на древних языческих обрядах. Исполненный в обманчиво-радужных красках, залитый солнцем на фоне ослепляюще голубого неба, фильм начинается как безобидный рассказ о компании молодых людей, которые приезжают в Швецию на праздник летнего солнцестояния. Однако постепенно культ радости сменяется чем-то неуловимо страшным, в воздухе витает предчувствие чего-то чудовищного, а улыбки жителей становятся жуткими гримасами. Этот нагнетающийся ужас в контрасте с чистой красотой природы заставляет в очередной раз задуматься, какой до абсурда реальный кошмар может скрываться прямо у нас под носом.

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Далее: «Внутренняя империя»
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Неоновый демон
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