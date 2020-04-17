Полный сюр: 10 гипнотических фильмов про абсурдную реальность

В 2006 году главный творец завораживающих головоломок, сюрреалистических образов и зашифрованных смыслов Дэвид Линч снял, пожалуй, свой самый непонятный фильм — хотя после «Малхолланд Драйва» это казалось невозможным. Мир «Внутренней империи» стал квинтэссенцией того безумия, в котором зачастую обнаруживают себя линчевские герои, оказывающиеся то в плену иррационального зла в «Твин Пиксе», то внутри воплощенного наяву кошмарного сна в «Шоссе в никуда». Героиня Лоры Дерн — молодая актриса, которая так вживается в свою роль, что в какой-то момент теряет связь с реальностью, блуждая в потемках то ли сошедшего с ума города, то ли собственного подсознания. Снятое на цифровую камеру, искажающую лица на крупных планах, происходящее в фильме не имеет четкой структуры и не поддается никакой логике. Впрочем, зритель, загипнотизированный увиденным, к концу фильма уже давно перестает ее искать.